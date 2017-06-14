Guardian и Observer уменьшат размер газетной бумаги в 2018 году

Британские газеты Guardian и Observer в начале 2018 года перейдут на таблоидный стиль, сообщило издательство Guardian Media Group.
Обе газеты приносят убытки, а смена формата, по мнению издательства, поможет изданиям стать безубыточными к 2019 году.
Сейчас газеты выходят в формате "берлинер" - это размер газетной бумаги промежуточный между А3 и А2, то есть между таблоидным форматом и традиционными большими газетными листами. Таблоидный формат предполагает выход газеты на меньшем по размеру листе формата A3.
Благодаря смене стиля издательство сможет закрыть типографии в районе Траффорд в Манчестере и Стратфорд в Лондоне. Печать газеты будет передана на аутсорсинг компании Trinity Mirror, владеющей таблоидами Mirror, Sunday Mirror и People.
Guardian Media Group также собирается реструктуризировать свой рекламный бизнес и сократить расходы на него.
"Берлинер - это красивый формат, который прекрасно служил нашим читателям в течение 12 лет, но мы знаем, что наши читатели больше всего ценят нашу удостоенную наград, качественную, независимую журналистику, а не форму или размер газет", - заявила главный редактор Guardian Кэтрин Винер.
Она обещала придать новый облик Guardian и Observer, которые станут дерзкими, броскими и красивыми.
В 2015 году К.Винер стала первой женщиной, возглавившей эту газету за ее почти 200-летнюю историю, отмечает BBC.
Газета леволиберальных британских кругов Guardian перешла на формат "берлинер" в 2005 году. До этого она выходила на больших по размеру листах. Тогда же произошла полная смена дизайна газеты. Смена формата произошла при Алане Расбриджере, который был главредом газеты в течение 20 лет и покинул ее в 2015 году.
Guardian Media Group потратила 50 млн фунтов (более $63 млн) на новые прессы для перехода газеты на "берлинер".
В 2021 году исполнится 200 лет со дня первого выхода газеты. До 1959 года она носила название Manchester Guardian.
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