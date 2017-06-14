Азербайджанский "Rabitabank" увеличил акционерный капитал на 82,5% - до 88,5 млн манатов, отмечается в сообщении банка.

"Акционерный капитал банка увеличен с 48,5 млн манатов до 88,5 млн манатов. Увеличение капитала осуществлено за счет действующих акционеров. Тем самым совокупный (собственный) капитал доведен до 105 млн манатов", - отмечается в сообщении.

На 31 мая 2017 года активы банка составляют 638 млн манатов, депозитный портфель – 467,3 млн манатов.

ОАО "Rabitabank" создан в 1993 году и входит в число 10 ведущих банков республики.

А.Азизов