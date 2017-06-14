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Финансы 14.06.2017 12:42

Rabitabank увеличил акционерный капитал на 82,5%

Азербайджанский "Rabitabank" увеличил акционерный капитал на 82,5% - до 88,5 млн манатов, отмечается в сообщении банка.

"Акционерный капитал банка увеличен с 48,5 млн манатов до 88,5 млн манатов. Увеличение капитала осуществлено за счет действующих акционеров. Тем самым совокупный (собственный) капитал доведен до 105 млн манатов", - отмечается в сообщении.

На 31 мая 2017 года активы банка составляют 638 млн манатов, депозитный портфель – 467,3 млн манатов.

ОАО "Rabitabank" создан в 1993 году и входит в число 10 ведущих банков республики.

А.Азизов

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Тэги: БАНК, КАПИТАЛ, УВЕЛИЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]