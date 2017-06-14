Азербайджан против принятия непризнанных государств в международные организации – глава ГТК

Азербайджан выступает против принятия непризнанных государств в международные организации, заявил глава Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана Айдын Алиев журналистам в среду.
«Наша позиция и позиция России состоит в том, что непризнанные государства не могут быть приняты в международные организации», - отметил он.
По словам А.Алиева, данный вопрос будет осуждаться в среду в Баку в рамках 65-го заседания Совета руководителей таможенных служб государств-участников СНГ, с учетом того, что он будет поднят на заседании Всемирной Таможенной организации в июле.
По его словам, в рамках бакинского заседания также будут обсуждены вопросы усовершенствования правовой базы в таможенной сфере, транзитных грузоперевозок и подписан ряд двусторонних соглашений, в том числе между Азербайджаном и Россией, между Кыргызстаном и Таджикистаном.
Н.Аббасова
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