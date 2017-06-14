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Дальнее зарубежье 14.06.2017 13:42

70% погибших в Сирии и Ираке мирных жителей за последние три года были убиты во время боевых действий в городских условиях - Красный Крест

За последние три года около 70% жертв среди мирного населения в Сирии и Ираке приходятся на погибших в результате военных действий в городских условиях, говорится в опубликованном в среду докладе Международного Комитета Красного Креста (МККК) "Я видел, как умирает мой город".

В документе говорится, что в случае проведения наступательных операций в городах число жертв среди гражданских лиц возрастает в пять раз по сравнению с боевыми действиями в других условиях. В докладе также отмечается, что с 2010 по 2015 гг. почти половина потерь среди гражданского населения в ходе военных действий во всем мире приходится на Сирию, Ирак и Йемен.

"Наше исследование дало шокирующий результат: за последние три года в Ираке и Сирии, по крайней мере, 70% погибших гражданских лиц стали жертвами ведения военных действий в городских условиях", - заявил глава управления МККК по оперативной деятельности на Ближнем Востоке Роберт Мардини, которого цитирует пресс-служба МККК.

"Это показывает, насколько смертоносными стали бои в городах. Выводы доклада вызывают еще большее беспокойство, поскольку готовится наступление на Ракку в Сирии, а в иракском Мосуле боевые действия становятся более ожесточенными. Страдания городского населения растут, насилие не щадит никого и ничего", - подчеркнул Р.Мардини.

"Последствия этого будут ощущаться в течение нескольких поколений; к тому же есть реальная опасность того, что города, где идут эти конфликты, станут благоприятной почвой для распространения насилия в будущем", - отметил он.

Война в городских условиях имеет такие разрушительные последствия из-за того, как она ведется. Воюющие стороны не проводят различия между военными целями и объектами гражданской инфраструктуры, а порой поступают еще хуже, используя последние или намеренно ведя по ним огонь.

"Все зависит от тех, у кого есть власть, чтобы что-то сделать. Воюющие стороны должны осознать полные масштабы последствий военных действий для населения, которое, как они надеются в конечном итоге, будет находиться под их правлением", - отметил Р.Мардини.

"Смогут ли победители обеспечивать мир, если люди будут считать, что они не соблюдали закон и не проявляли элементарной гуманности в отношении местного населения?" - отметил представитель МККК.

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Тэги: СИРИЯ, ИРАК, ГОРОДА, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]