70% погибших в Сирии и Ираке мирных жителей за последние три года были убиты во время боевых действий в городских условиях - Красный Крест

За последние три года около 70% жертв среди мирного населения в Сирии и Ираке приходятся на погибших в результате военных действий в городских условиях, говорится в опубликованном в среду докладе Международного Комитета Красного Креста (МККК) "Я видел, как умирает мой город".
В документе говорится, что в случае проведения наступательных операций в городах число жертв среди гражданских лиц возрастает в пять раз по сравнению с боевыми действиями в других условиях. В докладе также отмечается, что с 2010 по 2015 гг. почти половина потерь среди гражданского населения в ходе военных действий во всем мире приходится на Сирию, Ирак и Йемен.
"Наше исследование дало шокирующий результат: за последние три года в Ираке и Сирии, по крайней мере, 70% погибших гражданских лиц стали жертвами ведения военных действий в городских условиях", - заявил глава управления МККК по оперативной деятельности на Ближнем Востоке Роберт Мардини, которого цитирует пресс-служба МККК.
"Это показывает, насколько смертоносными стали бои в городах. Выводы доклада вызывают еще большее беспокойство, поскольку готовится наступление на Ракку в Сирии, а в иракском Мосуле боевые действия становятся более ожесточенными. Страдания городского населения растут, насилие не щадит никого и ничего", - подчеркнул Р.Мардини.
"Последствия этого будут ощущаться в течение нескольких поколений; к тому же есть реальная опасность того, что города, где идут эти конфликты, станут благоприятной почвой для распространения насилия в будущем", - отметил он.
Война в городских условиях имеет такие разрушительные последствия из-за того, как она ведется. Воюющие стороны не проводят различия между военными целями и объектами гражданской инфраструктуры, а порой поступают еще хуже, используя последние или намеренно ведя по ним огонь.
"Все зависит от тех, у кого есть власть, чтобы что-то сделать. Воюющие стороны должны осознать полные масштабы последствий военных действий для населения, которое, как они надеются в конечном итоге, будет находиться под их правлением", - отметил Р.Мардини.
"Смогут ли победители обеспечивать мир, если люди будут считать, что они не соблюдали закон и не проявляли элементарной гуманности в отношении местного населения?" - отметил представитель МККК.
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