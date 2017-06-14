Опыт США по защите государственного суверенитета может быть использован в российских условиях - сенатор Климов

Созданная по инициативе Совета Федерации комиссия по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России проанализирует опыт США в данной сфере, сообщил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
Он не исключает, что ряд моментов из американской практики может быть использован в российских условиях.
Как сообщалось, Совет Федерации создал в среду комиссию по борьбе с иностранным вмешательством, которую возглавил А.Климов.
"Мы изобретать велосипед не собираемся. Кстати, США о своем суверенитете хлопочут даже тогда, когда ничего нет. Но они все равно создают сенатские комиссии, пугают всех санкциями, раздувают разного рода угрозы", - заявил А.Климов в интервью телеканалу "Россия 24".
"Мы, конечно, будем реагировать только на реальные вызовы. Но, тем не менее, опыт тех же США по противодействию вмешательства в их внутренние дела мы очень серьезно проанализируем, и то, что возможно, будем использовать", - сказал сенатор.
Он отметил, что одним из направлений деятельности комиссии будет проведение так называемой "суверенной экспертизы" актов российского законодательства на предмет уязвимости в случае вмешательства извне.
"Речь идет о том, что когда мы принимаем федеральные законы и нормативные акты, они, так или иначе, могут открывать лазейки для того, чтобы недоброжелатели со стороны вмешивались в наши внутренние дела. Это касается самых разных сфер деятельности - от выборного законодательства до законодательства, регулирующего СМИ, или распространение разного рода информационных технологий", - пояснил А.Климов.
"Инструментарий у наших оппонентов весьма велик. И очень важно, чтобы как уже действующие законы подвергнуть своеобразной инвентаризации, посмотреть насколько они способны противостоять такого рода вмешательству, так и создаваемые нормативные акты. Заранее должна быть так называемая суверенная экспертиза", - сказал он.
По словам сенатора, в настоящее время идет изучение подходов к проведению такой экспертизы. "Мы сейчас изучаем подходы к такого рода суверенной экспертизе. Думаю, что в ближайшее время появится мнение не только наших экспертов, но и коллегиальное мнение нашей комиссии", - сказал А.Климов.
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