В Пекине тестируют первую в КНР беспилотную линию метро

В китайской столице в тестовом режиме начал работать первый участок новой ветки метрополитена Яньшань-Фаншань.

Это первая в стране полностью автоматизированная линия метро, отмечает агентство "Синьхуа".

По сообщению подрядчика проекта, по новой линии курсирует состав из четырех вагонов общей пассажировместимостью 1262 человека, способный развивать скорость до 80 км/ч.

Открыть движение по линии Яньшань-Фаншань планируется к концу 2017 года. Протяженность новой ветки, которая прокладывается на юго-западе города, составит 16,6 км.

При создании беспилотного поезда в основном использовались китайские технологии. Они стали огромным прорывом в метростроительной отрасли Китая. Передовые системы безопасности позволяют избежать ошибок в управлении составом, вызванных человеческим фактором, что повышает эффективность и надежность такого поезда.

В целом в 2017 году в Пекине будет вестись строительство 20 линий и участков линий метрополитена, общая протяженность которых превысит 350 км.