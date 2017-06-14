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Дальнее зарубежье 14.06.2017 14:17

В Пекине тестируют первую в КНР беспилотную линию метро

В китайской столице в тестовом режиме начал работать первый участок новой ветки метрополитена Яньшань-Фаншань.

Это первая в стране полностью автоматизированная линия метро, отмечает агентство "Синьхуа".

По сообщению подрядчика проекта, по новой линии курсирует состав из четырех вагонов общей пассажировместимостью 1262 человека, способный развивать скорость до 80 км/ч.

Открыть движение по линии Яньшань-Фаншань планируется к концу 2017 года. Протяженность новой ветки, которая прокладывается на юго-западе города, составит 16,6 км.

При создании беспилотного поезда в основном использовались китайские технологии. Они стали огромным прорывом в метростроительной отрасли Китая. Передовые системы безопасности позволяют избежать ошибок в управлении составом, вызванных человеческим фактором, что повышает эффективность и надежность такого поезда.

В целом в 2017 году в Пекине будет вестись строительство 20 линий и участков линий метрополитена, общая протяженность которых превысит 350 км.

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Тэги: КИТАЙ, МЕТРО, ПРОЕКТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]