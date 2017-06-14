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Карабахский конфликт 14.06.2017 13:28

В Баку ждут от посредников по Карабаху большей решительности в урегулировании конфликта

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ избегают ответственности за урегулирование армяно-азербайджанского конфликта, считает первый вице-спикер Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Зияфет Аскеров.

«Сопредседатели Минской группы ОБСЕ избегают ответственности. Они говорят, что Азербайджан и Армения сами должны прийти к соглашению между собой, и что они поддержат это. Поэтому я не жду ничего от очередного визита сопредседателей в регион», - сказал З.Аскеров журналистам.

Он подчеркнул, что если бы Баку и Ереван могли самостоятельно решить проблему, то в МГ ОБСЕ нет нужды. «Сопредседатели должны признать Армению оккупантом и призвать их к освобождению земель. Если они этого не говорят, то ждать от сопредседателей нечего», - отметил вице-спикер.

По его словам, каждый раз, когда посредники прибывают в регион, армяне нарушают режим прекращения огня и совершают провокации. «Они и сейчас прибегают к таким провокациям, заявляя при этом, что это Азербайджан нарушает режим прекращения огня. Это понятно и нам, и сопредседателям. Однако, по какой-то причине посредники не реагируют на эти провокации», - сказал З.Аскеров.

Касаясь азербайджано-российских отношений, зампредседателя парламента отметил отсутствие каких-либо напряженностей между Баку и Москвой. «Я не согласен с высказываемыми мнениями о наличии напряженности между Азербайджаном и Россией. Наши отношения развиваются на фоне стратегического сотрудничества, и считаю, что так будет и в дальнейшем», - сказал вице-спикер.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, КАРАБАХ, ПОСРЕДНИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]