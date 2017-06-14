В Баку ждут от посредников по Карабаху большей решительности в урегулировании конфликта

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ избегают ответственности за урегулирование армяно-азербайджанского конфликта, считает первый вице-спикер Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Зияфет Аскеров.
«Сопредседатели Минской группы ОБСЕ избегают ответственности. Они говорят, что Азербайджан и Армения сами должны прийти к соглашению между собой, и что они поддержат это. Поэтому я не жду ничего от очередного визита сопредседателей в регион», - сказал З.Аскеров журналистам.
Он подчеркнул, что если бы Баку и Ереван могли самостоятельно решить проблему, то в МГ ОБСЕ нет нужды. «Сопредседатели должны признать Армению оккупантом и призвать их к освобождению земель. Если они этого не говорят, то ждать от сопредседателей нечего», - отметил вице-спикер.
По его словам, каждый раз, когда посредники прибывают в регион, армяне нарушают режим прекращения огня и совершают провокации. «Они и сейчас прибегают к таким провокациям, заявляя при этом, что это Азербайджан нарушает режим прекращения огня. Это понятно и нам, и сопредседателям. Однако, по какой-то причине посредники не реагируют на эти провокации», - сказал З.Аскеров.
Касаясь азербайджано-российских отношений, зампредседателя парламента отметил отсутствие каких-либо напряженностей между Баку и Москвой. «Я не согласен с высказываемыми мнениями о наличии напряженности между Азербайджаном и Россией. Наши отношения развиваются на фоне стратегического сотрудничества, и считаю, что так будет и в дальнейшем», - сказал вице-спикер.
Р.Бабаев
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