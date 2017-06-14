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Финансы 14.06.2017 13:36

MBNP аннулировала лицензии ряда кредитных организаций

Палата по надзору за финансовыми рынками (MBNP) Азербайджана аннулировала лицензии ряда кредитных организаций, говорится в сообщении палаты.

Палата аннулировала лицензии 21 кредитного союза и одной небанковской кредитной организации (НБКО).

Согласно сообщению, эти организации не оказывали банковскую деятельность в течение одного года и не представляли финансовые отчеты, а также совершили ряд других нарушений.

На 1 мая 2017 года лицензию на деятельность имели 47 НБКО и 97 кредитных союзов.

А.Ахундов

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Тэги: MBNP, ОРГАНИЗАЦИИ, ЛИЦЕНЗИИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]