MBNP аннулировала лицензии ряда кредитных организаций

Палата по надзору за финансовыми рынками (MBNP) Азербайджана аннулировала лицензии ряда кредитных организаций, говорится в сообщении палаты.

Палата аннулировала лицензии 21 кредитного союза и одной небанковской кредитной организации (НБКО).

Согласно сообщению, эти организации не оказывали банковскую деятельность в течение одного года и не представляли финансовые отчеты, а также совершили ряд других нарушений.

На 1 мая 2017 года лицензию на деятельность имели 47 НБКО и 97 кредитных союзов.

А.Ахундов