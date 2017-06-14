Президент Алиев ознакомился с работами по восстановлению в селе Джоджуг Марджанлы

Восстановительные работы в селе Джоджуг Марджанлы Джебраильского района Азербайджана завершены, сообщает сайт главы государства.

В этой связи, президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду ознакомился с выполненными работами, провел встречу с жителями села.

Ф.Исазаде