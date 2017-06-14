Таможенные органы Азербайджана и РФ подписали протокол об обмене информацией о товарах при пересечении границы

Таможенные органы Азербайджана и РФ расширяют двустороннее сотрудничество.
Государственный таможенный комитет Азербайджана и Федеральная таможенная служба России подписали в среду в Баку "Протокол об организации обмена предварительной информацией о товарах и транспортных средствах, перемещаемых между двумя странами".
Кроме того, подписан протокол о сотрудничестве в области профессиональной подготовки и повышении квалификации кадров между ГТК Азербайджана и ГТК при правительстве Кыргызстана
Наряду с этим, таможенные ведомства Узбекистана и Таджикистана подписали протоколы о сотрудничестве и взаимопомощи и о порядке взаимодействия при сопоставлении данных таможенной статистики.
Н.Аббасова
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