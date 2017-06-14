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Бизнес и законодательство 14.06.2017 13:46

Таможенные органы Азербайджана и РФ подписали протокол об обмене информацией о товарах при пересечении границы

Таможенные органы Азербайджана и РФ расширяют двустороннее сотрудничество.

Государственный таможенный комитет Азербайджана и Федеральная таможенная служба России подписали в среду в Баку "Протокол об организации обмена предварительной информацией о товарах и транспортных средствах, перемещаемых между двумя странами".

Кроме того, подписан протокол о сотрудничестве в области профессиональной подготовки и повышении квалификации кадров между ГТК Азербайджана и ГТК при правительстве Кыргызстана

Наряду с этим, таможенные ведомства Узбекистана и Таджикистана подписали протоколы о сотрудничестве и взаимопомощи и о порядке взаимодействия при сопоставлении данных таможенной статистики.

Н.Аббасова

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РФ, ТАМОЖНЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]