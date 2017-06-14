Таможенные органы Азербайджана и РФ подписали протокол об обмене информацией о товарах при пересечении границы

Таможенные органы Азербайджана и РФ расширяют двустороннее сотрудничество.

Государственный таможенный комитет Азербайджана и Федеральная таможенная служба России подписали в среду в Баку "Протокол об организации обмена предварительной информацией о товарах и транспортных средствах, перемещаемых между двумя странами".

Кроме того, подписан протокол о сотрудничестве в области профессиональной подготовки и повышении квалификации кадров между ГТК Азербайджана и ГТК при правительстве Кыргызстана

Наряду с этим, таможенные ведомства Узбекистана и Таджикистана подписали протоколы о сотрудничестве и взаимопомощи и о порядке взаимодействия при сопоставлении данных таможенной статистики.

Н.Аббасова