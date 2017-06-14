Эстония надеется, что Азербайджан и ЕС значительно продвинутся в переговорах по новому соглашению о стратегическом партнерстве до саммита «Восточного партнерства», заявил глава эстонского МИД Свен Миксер.

«Я надеюсь, что мы достигнем значительного прогресса по соглашению до саммита Восточного партнерства, который состоится в ноябре текущего года в Брюсселе»,- сказал С.Миксер в интервью агентству «Интерфакс-Азербайджан».

По словам эстонского министра, подписание соглашения о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и ЕС откроет новые возможности для сторон.

Ранее замминистра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев выразил сомнение в том, что переговоры по подписанию соглашения завершатся до саммита "Восточное партнерство", который состоится 21 ноября 2017 года в Брюсселе.

14 ноября 2016 года Совет ЕС утвердил предоставление Европейской комиссии и высокому представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности мандата на ведение переговоров по новому соглашению с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года.

Переговоры по новому соглашению стартовали 7 февраля 2017 года.

С полным текстом интервью со С.Миксером можно ознакомиться на сайте www.interfax.az.

Ф.Исазаде