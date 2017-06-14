Азербайджан ждет от посредников по Карабаху реальных действий для урегулирования конфликта – вице-премьер

Баку ожидает от Минской группы ОБСЕ справедливого подхода к карабахскому урегулированию, заявил вице-премьер Азербайджана Али Ахмедов.

«Наши ожидания от визита посредников Минской группы ОБСЕ в регион заключаются в том, чтобы они со всей серьезностью стремились к принятию справедливого решения по конфликту. Чтобы они не видели свои обязанности только лишь в совершении визита в регион», - подчеркнул А.Ахмедов в беседе с журналистами.

Он отметил, что, несмотря на длительную деятельность МГ ОБСЕ, необходимые шаги по справедливому решению карабахского конфликта не предпринимаются. «Они проводят определенную работу. Мне не хочется несправедливо оценивать их деятельность. Однако, не было предпринято ожидаемых нами основных мероприятий по урегулированию конфликта и улучшению жизни вынужденных переселенцев. Наши земли не освобождены и не создано условий для возвращения наших людей в свои дома», - подчеркнул вице-премьер.

По его словам, ожидания Азербайджана от посредников заключаются именно в этом. «Недавно они озвучили различные заявления. Основное заявление должно касаться урегулирования проблемы. Ее решение очень затянулось, что является продолжением несправедливости по отношению к людям. Нерешенность конфликта служит усилению напряженности в регионе», - сказал А.Ахмедов.

Р.Бабаев