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ТЭК 14.06.2017 14:02

Азерхимия в августе на 40 дней остановит на капремонт завод Этилен-полиэтилен

Производственное объединение «Азерхимия» компании SOCAR с 10 августа остановит завод «Этилен-полиэтилен» на капитальный ремонт, сообщил директор завода Огтай Нифталиев журналистам в среду.

«С 10 августа по 20 сентября завод «Этилен-полиэтилен» будет остановлен на капитальный ремонт. В августе–сентябре текущего года на предприятии завершится установка первой части автоматизированной системы управления. Кроме того, на заводе планируется строительство ряда новых установок, соответствующая подготовка уже началась», - отметил О.Нифталиев.

По его словам, в целом работы по реконструкции завода «Этилен-полиэтилен» должны быть осуществлены в течение трех лет. Основная цель проекта - повышение производительности завода для обеспечения сырьем будущего завода компании SOCAR Polymer по производству полипропилена.

«С января 2018 года мы обеспечим поставки SOCAR Polymer 150 тыс. пропилена в год», - сказал он.

Кроме того, в результате реконструкции мощность завода по производству полиэтилена увеличилась с 60 тыс. тонн в год до 105 тыс. тонн. «В этом году предприятие планирует произвести полиэтилена на таком же уровне, 105 тыс. тонн», - отметил он.

Ранее со ссылкой на главу ПО «Азерхимия» Мухтара Бабаева сообщалось, что модернизация завода «Этилен-полиэтилен» осуществляется в три этапа, первый из которых завершится в октябре 2017 года, второй - в июле-августе 2018 года, а третий - ориентировочно летом 2019 года.

В результате проведенных работ по модернизации в октябре текущего года годовая мощность установки по выпуску пропилена увеличится с нынешних 60 тыс. тонн до 150 тыс. тонн. По итогам второго этапа модернизации мощность установки будет доведена до 185-190 тыс. тонн в год.

Третий этап модернизации предусматривает внедрение автоматической системы управления, установка новых печей, меры по повышению эффективности и снижение расходов и решение экологических вопросов.

Н.Аббасова

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Тэги: ЗАВОД, КАПРЕМОНТ, ОСТАНОВКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]