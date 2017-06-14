Азерхимия в августе на 40 дней остановит на капремонт завод Этилен-полиэтилен

Производственное объединение «Азерхимия» компании SOCAR с 10 августа остановит завод «Этилен-полиэтилен» на капитальный ремонт, сообщил директор завода Огтай Нифталиев журналистам в среду.
«С 10 августа по 20 сентября завод «Этилен-полиэтилен» будет остановлен на капитальный ремонт. В августе–сентябре текущего года на предприятии завершится установка первой части автоматизированной системы управления. Кроме того, на заводе планируется строительство ряда новых установок, соответствующая подготовка уже началась», - отметил О.Нифталиев.
По его словам, в целом работы по реконструкции завода «Этилен-полиэтилен» должны быть осуществлены в течение трех лет. Основная цель проекта - повышение производительности завода для обеспечения сырьем будущего завода компании SOCAR Polymer по производству полипропилена.
«С января 2018 года мы обеспечим поставки SOCAR Polymer 150 тыс. пропилена в год», - сказал он.
Кроме того, в результате реконструкции мощность завода по производству полиэтилена увеличилась с 60 тыс. тонн в год до 105 тыс. тонн. «В этом году предприятие планирует произвести полиэтилена на таком же уровне, 105 тыс. тонн», - отметил он.
Ранее со ссылкой на главу ПО «Азерхимия» Мухтара Бабаева сообщалось, что модернизация завода «Этилен-полиэтилен» осуществляется в три этапа, первый из которых завершится в октябре 2017 года, второй - в июле-августе 2018 года, а третий - ориентировочно летом 2019 года.
В результате проведенных работ по модернизации в октябре текущего года годовая мощность установки по выпуску пропилена увеличится с нынешних 60 тыс. тонн до 150 тыс. тонн. По итогам второго этапа модернизации мощность установки будет доведена до 185-190 тыс. тонн в год.
Третий этап модернизации предусматривает внедрение автоматической системы управления, установка новых печей, меры по повышению эффективности и снижение расходов и решение экологических вопросов.
Н.Аббасова
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