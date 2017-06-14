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Бизнес и законодательство 14.06.2017 14:08

Баку, Тбилиси и Тегеран планируют бизнес-форум в трехстороннем формате

Азербайджан, Грузия и Иран планируют проведение трехстороннего бизнес-форума, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве экономики.

"Вопрос проведения форума в формате Азербайджан-Иран-Грузия обсуждался на встрече министров экономики Азербайджана и Грузии", - сказали в ведомстве.

Представитель ведомства подчеркнул, что бизнес-форум планируется провести в азербайджанской Гяндже. "О точных сроках форума пока говорить преждевременно, этот вопрос еще на стадии обсуждения", - добавил он.

А.Ахундов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ГРУЗИЯ, ИРАН, ФОРУМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]