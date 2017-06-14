Баку, Тбилиси и Тегеран планируют бизнес-форум в трехстороннем формате

Азербайджан, Грузия и Иран планируют проведение трехстороннего бизнес-форума, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве экономики.

"Вопрос проведения форума в формате Азербайджан-Иран-Грузия обсуждался на встрече министров экономики Азербайджана и Грузии", - сказали в ведомстве.

Представитель ведомства подчеркнул, что бизнес-форум планируется провести в азербайджанской Гяндже. "О точных сроках форума пока говорить преждевременно, этот вопрос еще на стадии обсуждения", - добавил он.

А.Ахундов