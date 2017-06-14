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Дальнее зарубежье 14.06.2017 15:46

Вступает в силу отмена платы за роуминг в пределах ЕС

Пользователи телефонных сетей ЕС начиная с 15 июня больше не будут оплачивать роуминг для международных звонков между странами Евросоюза, объявила в Брюсселе Еврокомиссия.

Некоторые европейские операторы, сообщают СМИ, не стали дожидаться контрольной даты, и уже ввели новое правило за несколько дней до нее.

"ЕС объединяет людей и делает их жизнь более легкой. Конец сборов за роуминг - настоящая европейская история успеха", - говорится в совместном заявлении председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, председателя Европарламента Антонио Таяни и премьер-министра председательствующей в Совете ЕС Мальты Джозефа Муската, распространенном в среду в Брюсселе.

"Отныне граждане, которые путешествуют в пределах ЕС, смогут звонить, писать и общаться через мобильные устройства по той же цене, что и в домашних условиях. Устранение роуминговых сборов является одним из самых больших и ощутимых успехов ЕС", - отмечается в коммюнике.

10 лет ушло на регулирование тарифов, затем их уменьшение, прежде чем прийти к отмене платы за роуминг. Отныне звонки, SMS и использование данных 3G/4G будут оплачиваться по национальным тарифам стран ЕС. Регламент касается 28 стран ЕС, включая Великобританию, несмотря на итоги референдума по Brexit, и три страны европейского экономического пространства - Исландию, Норвегию и Лихтенштейн. Роуминг продолжает оплачиваться в Швейцарии и у некоторых операторов на различных европейских территориях - в Андорре, Монако, Сан-Марино и в Ватикане. При этом заморские территории Франции, как бы они ни были удалены от метрополии, освобождаются от оплаты за роуминг. С учетом разницы в национальных телефонных тарифах предусмотрен механизм, препятствующий злоупотреблению новым правилом, когда, например, жители одной страны захотят стать абонентами в соседней стране с более выгодными ценами на международную связь или прибегнуть к иным уловкам.

Европарламент распространил в среду видеозаявление депутата от Люксембурга, бывшего заместителя председателя Еврокомиссии Вивиан Рединг, которая напомнила, как с 2004 года начались дебаты вокруг этого вопроса из-за того, что после поездок в соседние страны союза граждане ЕС получали огромные счета за телефонную связь. Поэтому в 2007 году был принят первый регулирующий закон, снизивший тарифы за роуминг на 60%. Наконец, последний закон 2017 года ликвидировал эту оплату вообще. "Устранение расходов по роумингу - восстановление свободы гражданина перемещаться, везде чувствовать себя как дома, не платить за то, что пересекает границу, и воспринимать Европу как свой собственный дом. Не только там, где он живет, а будто вся Европа принадлежит ему. И это очень сильный символ", - сказала В.Рединг.

Она отметила, что поначалу за эту идею выступал только Европарламент, Совет ЕС был категорически против. "Понадобилось убеждать одну за другой столицы стран ЕС, чтобы они работали не только в интересах компаний, но также в интересах граждан", - пояснила европейский депутат.

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Тэги: ЕС, СВЯЗЬ, РОУМИНГ, ПЛАТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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