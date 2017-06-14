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Дальнее зарубежье 14.06.2017 16:18

Пан Ги Мун может стать председателем комиссии МОК по этике

Исполнительный совет Международного олимпийского комитета (МОК) предложил кандидатуру бывшего генерального секретаря организации объединенных наций (ООН) Пан Ги Муна на должность председателя комиссии по этике МОК, сообщает пресс-служба организации.

Это предложение будет передано на голосование членам МОК на сессии комитета в Лиме в сентябре.

В случае одобрения Пан Ги Мун заменит нынешнего председателя комиссии по этике Юсуфа Ндиайе (бывшего председателя Конституционного суда Сенегала).

"МОК доволен тем, что г-н Пан согласился на выдвижение своей кандидатуры. С одной стороны, г-н Пан располагает опытом образцовой государственной службы, честной, подотчетной и прозрачной. С другой стороны, он является хорошим другом Олимпийского движения", - заявил президент МОК Томас Бах.

"Для меня большая честь быть избранным председателем комиссии по этике МОК. У ООН и МОК были тесные рабочие отношения на протяжении многих лет, обе организации стремятся к построению мирного и справедливого общества. В тесном сотрудничестве с принципами движения МОК я сделаю все возможное для повышения подотчетности и прозрачности МОК", - сказал Пан Ги Мун.

Пан Ги Мун был восьмым генеральным секретарем ООН и занимал пост с января 2007 года по декабрь 2016 года.

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Тэги: МИР, МОК, КОМИССИЯ, ПРЕТЕНДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]