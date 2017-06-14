Российский Метровагонмаш поставит вагоны нового поколения Бакинскому метро

ЗАО «Бакинский метрополитен» планирует подписать контракт с российским ОАО «Метровагонмаш» (входит в группу компаний ЗАО «Трансмашхолдинг») по поставкам вагонов и комплектующих для вагонов Бакинского метро, отмечается в сообщении Бакметрополитена.
«Договор, который планируется подписать «Метровагонмаш», предусматривает поставку Бакинскому метрополитену вагонов нового поколения серии 81-765/766/767. Эти вагоны оснащены самыми последними достижениями технологии. Они будут произведены из нержавеющей стали, отвечающей самым высоким требованиям безопасности», - говорится в информации.
Кроме того, новые вагоны в отличие от вагонов предыдущего поколения, за счет применяемых технологий, обеспечат экономию электроэнергии на 30%.
Также новые вагоны рассчитаны на удобство и безопасность пассажиров, снабжены шумовой изоляцией, системой кондиционирования и контроля микроклимата, и более широкими дверными проемами в 1400 мм по сравнению с прежними моделями (1250 мм). Площадь вагонов расширена на 15%, а напольное покрытие изготовлено из новых композитных материалов.
Сроков подписания договора Бакметрополитен не сообщает. Однако отмечается, что перспективы сотрудничества и обмен опытом между ЗАО «Бакинский метрополитен» с ЗАО «Трансмашхолдинг» обсудил в среду в Баку глава Бакметрополитена Заур Гусейнов с директором данного общества Кириллом Лира, председателем совета директоров Андреем Андреевым, директором по развитию бизнеса Андреем Васильевым и с главой ОАО «Метровагонмаш» Борисом Богатыревым.
Н.Аббасова
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