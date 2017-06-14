Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7023 EUR   1.9092 RUR   0.0299 GBR   2.1701 TRY   0.4836

Цена на нефть

    $/bbl WTI   46.08 Brent   48.29

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 19° 28° Завтра 19° 28° 16 Июн 18° 27° 17 Июн 17° 23°

Транспорт и связь 14.06.2017 15:44

Российский Метровагонмаш поставит вагоны нового поколения Бакинскому метро

ЗАО «Бакинский метрополитен» планирует подписать контракт с российским ОАО «Метровагонмаш» (входит в группу компаний ЗАО «Трансмашхолдинг») по поставкам вагонов и комплектующих для вагонов Бакинского метро, отмечается в сообщении Бакметрополитена.

«Договор, который планируется подписать «Метровагонмаш», предусматривает поставку Бакинскому метрополитену вагонов нового поколения серии 81-765/766/767. Эти вагоны оснащены самыми последними достижениями технологии. Они будут произведены из нержавеющей стали, отвечающей самым высоким требованиям безопасности», - говорится в информации.

Кроме того, новые вагоны в отличие от вагонов предыдущего поколения, за счет применяемых технологий, обеспечат экономию электроэнергии на 30%.

Также новые вагоны рассчитаны на удобство и безопасность пассажиров, снабжены шумовой изоляцией, системой кондиционирования и контроля микроклимата, и более широкими дверными проемами в 1400 мм по сравнению с прежними моделями (1250 мм). Площадь вагонов расширена на 15%, а напольное покрытие изготовлено из новых композитных материалов.

Сроков подписания договора Бакметрополитен не сообщает. Однако отмечается, что перспективы сотрудничества и обмен опытом между ЗАО «Бакинский метрополитен» с ЗАО «Трансмашхолдинг» обсудил в среду в Баку глава Бакметрополитена Заур Гусейнов с директором данного общества Кириллом Лира, председателем совета директоров Андреем Андреевым, директором по развитию бизнеса Андреем Васильевым и с главой ОАО «Метровагонмаш» Борисом Богатыревым.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МЕТРО, ВАГОНЫ, ПОСТАВКА


Похожие новости


Бакметрополитен запустил в эксплуатацию французские вагоны компании Alstom Бакметрополитен закупит вагоны «Ока» четвертого поколения Бакметрополитен отбирает подрядчика на модернизацию и капремонт вагонов

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]