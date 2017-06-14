Киргизия потратит на выборы президента около $10 млн - ЦИК

Члены Центральной избирательной комиссии Киргизии в среду утвердили смету расходов на подготовку и проведение выборов президента республики, которые пройдут 15 октября, в размере 671 млн сомов ($9,8 млн).

"На первый тур выборов заложено 538 млн сомов ($7,9 млн), тогда как на второй тур президентских выборов предусмотрено 132 млн сомов ($1,9 млн)", - заявил представитель ЦИК Киргизии.

Председатель ЦИК Киргизии Нуржан Шайлдабекова сообщила, что смета будет направлена в правительство республики для утверждения финансирования.

Ранее в среду парламент Киргизии назначил выборы главы государства на 15 октября. Соответствующее постановление было принято большинством голосов депутатов. Ранее законодательный орган страны принял изменения в закон о выборах президента и депутатов парламента страны, в соответствии с которым перенес день выборов президента с третьего воскресенья ноября на третье воскресенье октября.

Президент в Киргизии избирается на один шестилетний срок, действующий глава государства Алмазбек Атамбаев вступил в должность 1 декабря 2011 года. О намерении участвовать в выборах заявили два бывших премьер-министра страны Омурбек Бабанов и Темир Сариев. Пропрезидентская партия СДПК планирует выдвинуть своим кандидатом нынешнего главу правительства Сооронбая Жээнбекова.