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СНГ 14.06.2017 16:32

Киргизия потратит на выборы президента около $10 млн - ЦИК

Члены Центральной избирательной комиссии Киргизии в среду утвердили смету расходов на подготовку и проведение выборов президента республики, которые пройдут 15 октября, в размере 671 млн сомов ($9,8 млн).

"На первый тур выборов заложено 538 млн сомов ($7,9 млн), тогда как на второй тур президентских выборов предусмотрено 132 млн сомов ($1,9 млн)", - заявил представитель ЦИК Киргизии.

Председатель ЦИК Киргизии Нуржан Шайлдабекова сообщила, что смета будет направлена в правительство республики для утверждения финансирования.

Ранее в среду парламент Киргизии назначил выборы главы государства на 15 октября. Соответствующее постановление было принято большинством голосов депутатов. Ранее законодательный орган страны принял изменения в закон о выборах президента и депутатов парламента страны, в соответствии с которым перенес день выборов президента с третьего воскресенья ноября на третье воскресенье октября.

Президент в Киргизии избирается на один шестилетний срок, действующий глава государства Алмазбек Атамбаев вступил в должность 1 декабря 2011 года. О намерении участвовать в выборах заявили два бывших премьер-министра страны Омурбек Бабанов и Темир Сариев. Пропрезидентская партия СДПК планирует выдвинуть своим кандидатом нынешнего главу правительства Сооронбая Жээнбекова.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВЫБОРЫ, РАСХОДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]