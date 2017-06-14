ПАСЕ вскоре начнет разбирательство по делу об убийстве Немцова

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в ближайшее время начнет независимое разбирательство обстоятельств убийства российского оппозиционного политика Бориса Немцова.

"Его убийство - это масштабное политическое происшествие, заказчики которого до сих пор находятся в тени. Поэтому ПАСЕ решила начать собственное разбирательство", - сообщил в опубликованном в среду интервью радиостанции "Дойче велле" спецдокладчик от ПАСЕ по этому делу депутат от Литвы Эмануэлис Зингерис.

По его словам, расследование продлится "самое меньшее год". "За это время будут проходить парламентские слушания, на которых выступят юристы из России, занимающиеся этим делом. Я надеюсь услышать мнение всех, кто занимался этим процессом", - сказал спецдокладчик.

Как отмечает радиостанция, расследование ПАСЕ начнется сразу после того, как в Московском окружном военном суде будет вынесен приговор по делу об убийстве Б.Немцова.

"Я жду от России демонстрации юридической зрелости. Если этого не произойдет, мы будем уважать решение суда, но попытаемся по пунктам изучить все судопроизводство. Этим займутся лучшие международные юристы", - сказал Э.Зингерис.

По его словам, "у России есть две возможности: или вызвать недоумение всего юридического мира, не отвечая на вопросы, которые могут возникнуть после решения суда, или ответить на них".

"Но если российские власти будут пытаться влиять на содержание или ход международного выяснения обстоятельств убийства, они моментально станут подозреваемыми в соучастии в этом политическом преступлении", - подчеркнул спецдокладчик ПАСЕ.

Б.Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в непосредственной близости от Кремля.

Московский окружной военный суд 20 июня продолжит заседание с присяжными по делу об убийстве Б.Немцова. На скамье подсудимых по делу об убийстве Б.Немцова пять человек: Заур Дадаев, братья Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. Уголовное дело рассматривает именно военный суд, так как на момент вменяемого ему преступления З.Дадаев служил в батальоне "Север" ВВ МВД РФ. По версии следствия, примерно в конце сентября 2014 года фигуранты а также Беслан Шаванов за вознаграждение в сумме не менее 15 млн рублей согласились на предложение Руслана Мухудинова и иных неустановленных лиц убить Б.Немцова.