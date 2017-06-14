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Дальнее зарубежье 14.06.2017 16:40

Полиция США подтверждает задержание мужчины, открывшего стрельбу по конгрессменам

Стражи порядка американского города Александрия в штате Вашингтон подтвердили задержание мужчины, открывшего стрельбу по конгрессменам, которые играли в бейсбол, сообщает полиция города Александрия (штат Вирджиния) в "Твиттере" в среду.

"Подозреваемый под стражей, он не представляет угрозы", - сообщила полиция.

Изначально ряд СМИ сообщал, что нападавший, возможно, был убит.

Ранее сообщалось, что несколько человек получили ранения в результате этой стрельбы. Среди них - высокопоставленный конгрессмен-республиканец Стив Скалис.

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Тэги: США, СТРЕЛЬБА, ЗАДЕРЖАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]