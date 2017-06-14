Полиция США подтверждает задержание мужчины, открывшего стрельбу по конгрессменам

Стражи порядка американского города Александрия в штате Вашингтон подтвердили задержание мужчины, открывшего стрельбу по конгрессменам, которые играли в бейсбол, сообщает полиция города Александрия (штат Вирджиния) в "Твиттере" в среду.
"Подозреваемый под стражей, он не представляет угрозы", - сообщила полиция.
Изначально ряд СМИ сообщал, что нападавший, возможно, был убит.
Ранее сообщалось, что несколько человек получили ранения в результате этой стрельбы. Среди них - высокопоставленный конгрессмен-республиканец Стив Скалис.
Военные атташе, аккредитованные в Азербайджане, посетили одну из воинских частей ВС
В Джоджуг Марджанлы будет построено еще свыше 100 домов – президент Алиев
Азербайджан готов освободить оккупированные территории – президент Алиев
Агентство Moodys понизило долгосрочные депозитные рейтинги четырех азербайджанских банков
Капвложения в экономику Азербайджана в январе-мае сократились на 3%
В Азербайджане активно идут реформы в области труда и социальной защиты – министр
Законодательство для применения ОМС в Азербайджане будет готово к 2018г
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 2 и пострадали 7 человек - МВД
Президент Алиев выделил 2,5 млн манатов на строительство автодороги в Абшеронском районе
Президент Азербайджана выделил 7,5 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Лянкяране
Гянджа входят в топ-5 древних исторических городов СНГ, популярных у российских туристов
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
«Летняя кампания» от Nar – получите 25 минут и 100 Мб интернет-трафика всего за 59 гяпик в день!
В Баку открылась фотовыставка «Православие в событиях и лицах»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»