Полиция США подтверждает задержание мужчины, открывшего стрельбу по конгрессменам

Стражи порядка американского города Александрия в штате Вашингтон подтвердили задержание мужчины, открывшего стрельбу по конгрессменам, которые играли в бейсбол, сообщает полиция города Александрия (штат Вирджиния) в "Твиттере" в среду.

"Подозреваемый под стражей, он не представляет угрозы", - сообщила полиция.

Изначально ряд СМИ сообщал, что нападавший, возможно, был убит.

Ранее сообщалось, что несколько человек получили ранения в результате этой стрельбы. Среди них - высокопоставленный конгрессмен-республиканец Стив Скалис.