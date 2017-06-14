Жизнь получившего ранение в бедро члена палаты представителей США Стива Скалиса вне опасности, сообщает в среду телеканал "Фокс-ньюс".

"Стив Скалис был ранен в бедро, судя по всему, с ним все будет в порядке", - сообщает корреспондент "Фокс-ньюс", освещающий события, связанные с Конгрессом США.

Ранее сообщалось, что ранения в результате стрельбы в Александрии получили не менее пяти человек.