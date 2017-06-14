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Дальнее зарубежье 14.06.2017 17:00

Жизнь получившего ранение конгрессмена вне опасности - "Фокс-ньюс"

Жизнь получившего ранение в бедро члена палаты представителей США Стива Скалиса вне опасности, сообщает в среду телеканал "Фокс-ньюс".

"Стив Скалис был ранен в бедро, судя по всему, с ним все будет в порядке", - сообщает корреспондент "Фокс-ньюс", освещающий события, связанные с Конгрессом США.

Ранее сообщалось, что ранения в результате стрельбы в Александрии получили не менее пяти человек.

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Тэги: США, КОНГРЕССМЕН, ЗДОРОВЬЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]