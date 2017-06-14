Трамп опечален в связи со стрельбой по конгрессменам в Вирджинии, внимательно следит за развитием событий

Президент США Дональд Трамп заявил, что "глубоко опечален" инцидентом со стрельбой в Виргинии и внимательно следит за развитием событий.
"Вице-президент (Майкл Пенс - ИФ) и я в курсе инцидента со стрельбой в Виргинии, внимательно следим за развитием событий. Мы глубоко опечалены этой трагедией", - говорится в заявлении Д.Трампа, распространенном в среду.
Как отмечается в заявлении, "наши мысли и молитвы с членами конгресса, их сотрудниками, полицией Капитолия, спасателями, оказывающими первую помощь и всеми другими вовлеченными лицами".
Как сообщили ранее в среду американские СМИ, вооруженный мужчина открыл стрельбу по игравшим в бейсбол конгрессменам неподалеку от парковки в городе Александрия в штате Вирджиния.
По данным ряда СМИ, пять человек получили ранения, в том числе конгрессмен-республиканец Стив Скалис. Сообщается, что он был ранен в бедро. С.Скалис является третьим по значимости республиканцем в палате представителей. Как минимум один человек также получил ранение в область грудной клетки.
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