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Дальнее зарубежье 14.06.2017 17:11

Трамп опечален в связи со стрельбой по конгрессменам в Вирджинии, внимательно следит за развитием событий

Президент США Дональд Трамп заявил, что "глубоко опечален" инцидентом со стрельбой в Виргинии и внимательно следит за развитием событий.

"Вице-президент (Майкл Пенс - ИФ) и я в курсе инцидента со стрельбой в Виргинии, внимательно следим за развитием событий. Мы глубоко опечалены этой трагедией", - говорится в заявлении Д.Трампа, распространенном в среду.

Как отмечается в заявлении, "наши мысли и молитвы с членами конгресса, их сотрудниками, полицией Капитолия, спасателями, оказывающими первую помощь и всеми другими вовлеченными лицами".

Как сообщили ранее в среду американские СМИ, вооруженный мужчина открыл стрельбу по игравшим в бейсбол конгрессменам неподалеку от парковки в городе Александрия в штате Вирджиния.

По данным ряда СМИ, пять человек получили ранения, в том числе конгрессмен-республиканец Стив Скалис. Сообщается, что он был ранен в бедро. С.Скалис является третьим по значимости республиканцем в палате представителей. Как минимум один человек также получил ранение в область грудной клетки.

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Тэги: США, ТРАМП, КОНГРЕССМЕНЫ, СТРЕЛЬБА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]