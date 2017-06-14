Инвесткомпания Xalq Kapital получила лицензию на деятельность

Палата по надзору за финансовыми рынками (MBNP) выдала инвестиционной компании ЗАО "Xalq Kapital Инвестиционная компания" лицензию на деятельность, отмечается в сообщении общества.
"Решением палаты общество инвестиционная компания Xalq Kapital получила лицензию на оказание основной и вспомогательной деятельности", - отмечается в сообщении.
Основная деятельность включает: прием и исполнение заявок клиентов на операции с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, управление инвестпортфелем индивидуальных инвесторов, андеррайтинг и др. операции.
Кроме этого, компания может заниматься вспомогательной деятельностью, включая управление счетами ценных бумаг клиентов.
Таким образом, число инвесткомпаний, имеющих лицензию на деятельность, достигло 7.
А.Ахундов
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