Инвесткомпания Xalq Kapital получила лицензию на деятельность

Палата по надзору за финансовыми рынками (MBNP) выдала инвестиционной компании ЗАО "Xalq Kapital Инвестиционная компания" лицензию на деятельность, отмечается в сообщении общества.

"Решением палаты общество инвестиционная компания Xalq Kapital получила лицензию на оказание основной и вспомогательной деятельности", - отмечается в сообщении.

Основная деятельность включает: прием и исполнение заявок клиентов на операции с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, управление инвестпортфелем индивидуальных инвесторов, андеррайтинг и др. операции.

Кроме этого, компания может заниматься вспомогательной деятельностью, включая управление счетами ценных бумаг клиентов.

Таким образом, число инвесткомпаний, имеющих лицензию на деятельность, достигло 7.

А.Ахундов