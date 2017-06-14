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Финансы 14.06.2017 16:46

Инвесткомпания Xalq Kapital получила лицензию на деятельность

Палата по надзору за финансовыми рынками (MBNP) выдала инвестиционной компании ЗАО "Xalq Kapital Инвестиционная компания" лицензию на деятельность, отмечается в сообщении общества.

"Решением палаты общество инвестиционная компания Xalq Kapital получила лицензию на оказание основной и вспомогательной деятельности", - отмечается в сообщении.

Основная деятельность включает: прием и исполнение заявок клиентов на операции с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, управление инвестпортфелем индивидуальных инвесторов, андеррайтинг и др. операции.

Кроме этого, компания может заниматься вспомогательной деятельностью, включая управление счетами ценных бумаг клиентов.

Таким образом, число инвесткомпаний, имеющих лицензию на деятельность, достигло 7.

А.Ахундов

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Тэги: ИНВЕСТКОМПАНИЯ, ЛИЦЕНЗИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]