В Донбассе за время боев погибли 38 военных медиков - Порошенко

С начала силовой операции в Донбассе погибли 38 военных медиков, сообщил президент Украины Петр Порошенко.

"Непосредственное участие в оказании медицинской помощи приняли около 3,5 тысяч военных медиков. Из них более 200 получили ранение, 248 военных медиков были отмечены высокими государственными наградами. 38 медиков, к сожалению, не вернулись с поля боя", - сказал президент во время рабочей поездки в Покровск (бывший Красноармейск) Донецкой области в среду.

По его словам, "масштабы работы военной медицины впечатляют". С начала боевых действий в Донбассе "в лечебных учреждениях Минобороны помощь получили более 10 тысяч украинских воинов. 86 тысячам участников боевых действий вы обеспечили квалифицированную диагностику и оказали квалифицированную помощь, 3700 офицеров и солдат прошли медико-психологическую реабилитацию в санаторно-курортных учреждениях Минобороны", - сказал президент.

П.Порошенко также подчеркнул, что за последние 3 года военная медицина прошла серьезное реформирование с адаптацией к стандартам НАТО.

"Сейчас первая помощь оказывается уже на поле боя на протяжении так называемой "золотой десятиминутки". Это 10 минут, когда оперативность ценится намного выше золота. И, к счастью, эвакуация раненных осуществляется новейшим адаптированным санитарным транспортом", - отметил он.