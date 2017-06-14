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СНГ 14.06.2017 17:32

В Донбассе за время боев погибли 38 военных медиков - Порошенко

С начала силовой операции в Донбассе погибли 38 военных медиков, сообщил президент Украины Петр Порошенко.

"Непосредственное участие в оказании медицинской помощи приняли около 3,5 тысяч военных медиков. Из них более 200 получили ранение, 248 военных медиков были отмечены высокими государственными наградами. 38 медиков, к сожалению, не вернулись с поля боя", - сказал президент во время рабочей поездки в Покровск (бывший Красноармейск) Донецкой области в среду.

По его словам, "масштабы работы военной медицины впечатляют". С начала боевых действий в Донбассе "в лечебных учреждениях Минобороны помощь получили более 10 тысяч украинских воинов. 86 тысячам участников боевых действий вы обеспечили квалифицированную диагностику и оказали квалифицированную помощь, 3700 офицеров и солдат прошли медико-психологическую реабилитацию в санаторно-курортных учреждениях Минобороны", - сказал президент.

П.Порошенко также подчеркнул, что за последние 3 года военная медицина прошла серьезное реформирование с адаптацией к стандартам НАТО.

"Сейчас первая помощь оказывается уже на поле боя на протяжении так называемой "золотой десятиминутки". Это 10 минут, когда оперативность ценится намного выше золота. И, к счастью, эвакуация раненных осуществляется новейшим адаптированным санитарным транспортом", - отметил он.

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Тэги: УКРАИНА, ДОНБАСС, ВОЕННЫЕ, МЕДИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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