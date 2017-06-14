Число пострадавших от пожара в Лондоне превысило 70 человек, многие находятся в критическом состоянии - СМИ

По меньшей мере, 74 человека пострадали в результате пожара, охватившего многоэтажное жилое здание в Лондоне, сообщает в среду сайт британской газета "Гардиан".

По данным издания, все 74 пострадавших были направлены в шесть разных больниц на территории британской столицы.

"20 человек из тех, кто пострадал, находятся в критическом состоянии. Наши мысли - со всеми, кого затронула (эта трагедия - ИФ)", - приводит "Гардиан" слова представителя служб спасения.

По последним данным, число погибших в результате сильнейшего пожара в многоэтажном здании в Лондоне достигло шести человек.