Азербайджан готов освободить оккупированные территории – президент Алиев

Азербайджан готов освободить свои земли от оккупации, заявил президент Ильхам Алиев.
«Сегодня азербайджанское государство готово освободить свои земли. Это продемонстрировали и апрельские боестолкновения в прошлом году», - подчеркнул И.Алиев в среду в восстановленном селе Джоджуг Мерджанлы Джабраильского района.
Президент обвинил мировое сообщество в применении двойных стандартов к международному праву.
И.Алиев выразил уверенность, что азербайджанский флаг будет развеваться в Нагорном Карабахе. «Сегодня наш флаг развивается над Ляля Тяпя. Придет день, и наш флаг поднимется над Шушой», - сказал он.
Глава государства назвал оккупацию азербайджанских территорий большой несправедливостью. «Оккупация является большой несправедливостью. И международные права нарушаются. Однако, к сожалению, в мире существуют двойные стандарты. Несмотря на то, что Совет безопасности ООН принял 4 резолюции с требованием безоговорочного вывода армянских вооруженных сил с оккупированных территорий, Армения не следует этому, и принявшие эти резолюции не заставляют ее следовать им. Проблема заключается именно в этом. Армяне пытались и Нахчыван оккупировать, но своевременно были предприняты все необходимые оборонительные мероприятия», - подчеркнул глава государства.
По его словам, Азербайджан уделяет большое внимание развитию и укреплению армии. "Мы усиливаем нашу армию и восстановим нашу территориальную целостность. Наглядным свидетельством этому является село Джоджуг Марджанлы», - отметил И.Алиев, подчеркнув, что Азербайджан обеспечивает свою армию современным вооружением и военной техникой.
Р.Бабаев
Агентство Moodys понизило долгосрочные депозитные рейтинги четырех азербайджанских банков
Капвложения в экономику Азербайджана в январе-мае сократились на 3%
В Азербайджане активно идут реформы в области труда и социальной защиты – министр
Законодательство для применения ОМС в Азербайджане будет готово к 2018г
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 2 и пострадали 7 человек - МВД
Президент Алиев выделил 2,5 млн манатов на строительство автодороги в Абшеронском районе
Президент Азербайджана выделил 7,5 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Лянкяране
Гянджа входят в топ-5 древних исторических городов СНГ, популярных у российских туристов
Отношения между Вашингтоном и Москвой должны измениться - Тиллерсон
Глава минобороны Британии заявил, что британские и румынские пилоты защищают Черное море от "угрозы российской агрессии"
Трамп констатировал смерть покушавшегося на конгрессмена в Александрии
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
«Летняя кампания» от Nar – получите 25 минут и 100 Мб интернет-трафика всего за 59 гяпик в день!
В Баку открылась фотовыставка «Православие в событиях и лицах»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»