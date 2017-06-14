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Карабахский конфликт 14.06.2017 17:12

Азербайджан готов освободить оккупированные территории – президент Алиев

Азербайджан готов освободить свои земли от оккупации, заявил президент Ильхам Алиев.

«Сегодня азербайджанское государство готово освободить свои земли. Это продемонстрировали и апрельские боестолкновения в прошлом году», - подчеркнул И.Алиев в среду в восстановленном селе Джоджуг Мерджанлы Джабраильского района.

Президент обвинил мировое сообщество в применении двойных стандартов к международному праву.

И.Алиев выразил уверенность, что азербайджанский флаг будет развеваться в Нагорном Карабахе. «Сегодня наш флаг развивается над Ляля Тяпя. Придет день, и наш флаг поднимется над Шушой», - сказал он.

Глава государства назвал оккупацию азербайджанских территорий большой несправедливостью. «Оккупация является большой несправедливостью. И международные права нарушаются. Однако, к сожалению, в мире существуют двойные стандарты. Несмотря на то, что Совет безопасности ООН принял 4 резолюции с требованием безоговорочного вывода армянских вооруженных сил с оккупированных территорий, Армения не следует этому, и принявшие эти резолюции не заставляют ее следовать им. Проблема заключается именно в этом. Армяне пытались и Нахчыван оккупировать, но своевременно были предприняты все необходимые оборонительные мероприятия», - подчеркнул глава государства.

По его словам, Азербайджан уделяет большое внимание развитию и укреплению армии. "Мы усиливаем нашу армию и восстановим нашу территориальную целостность. Наглядным свидетельством этому является село Джоджуг Марджанлы», - отметил И.Алиев, подчеркнув, что Азербайджан обеспечивает свою армию современным вооружением и военной техникой.

Р.Бабаев

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Тэги: КАРАБАХ, АЛИЕВ


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