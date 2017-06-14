Президент Украины 19-20 июня посетит Вашингтон и встретится с Трампом - источник

Президент Украины Петр Порошенко на следующей неделе посетит с визитом Вашингтон, где проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в дипломатических кругах.

"Действительно, достигнута договоренность о встрече (с Д.Трампом - ИФ), визит состоится 19-20 июня", - сказал собеседник агентства в среду.

В апреле этого года П.Порошенко сообщал, что ранее он имел несколько телефонных разговоров с Д.Трампом, встречался с вице-президентом США Майком Пенсом, провел эффективные беседы с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

"Нет сомнений, что статус глобального лидера, который занимает США, невозможно поддерживать без четкой позиции относительно Украины", - отмечал П.Порошенко 20 апреля в интервью телеканалу Sky News.