В Джоджуг Марджанлы будет построено еще свыше 100 домов – президент Алиев

Более 100 частных домов будет построено на втором этапе восстановительных работ в селе Джоджуг Марджанлы Джебраильского района Азербайджана, заявил президент Ильхам Алиев.
«Я подписал соответствующее распоряжение о выделении средств на восстановление села в январе текущего года. Восстановление села заняло всего 2 месяца – с 22 марта по 20 мая. В результате часть села была восстановлена. Это первый этап. На последующем этапе будет построено 100 и больше домов, медпункт, а также будут приняты соответствующие меры по созданию рабочих мест»,- сказал И.Алиев в ходе ознакомления с выполненными работами в селе в среду.
По словам главы государства, распоряжение о восстановлении села он подписал после консультации с военнослужащими в ходе своего визита в Ляля Тепе в декабре 2016 года.
Он также отметил, что в ходе апрельских боестолкновений 2016 года в зоне карабахского конфликта азербайджанская армия взяла под контроль десятки тысяч гектаров территорий.
«В апреле прошлого года во время пресечения армянской провокации, от оккупации были освобождены тысячи гектаров территорий Агдеринского, Физулинского и Джебраильского района Азербайджана. А со взятием высоты Ляля Тепе проживание в Джоджуг Марджанлы стало безопасным»,- подчеркнул он.
Как сообщалось ранее, в Джоджуг Марджанлы зарегистрировано 400 домашних хозяйств и 1,428 тыс. жителей. Большая часть жителей села компактно проживают в Билясуварском районе Азербайджана в поселении для беженцев и вынужденных переселенцев. На сегодняшний день 250 азербайджанских семей вынужденных переселенцев из Джоджуг Марджанлы изъявили желание вернуться в село.
Нахождение под оккупацией ВС Армении стратегической высоты Ляля Тепе делало небезопасным проживание в селе Джоджуг Марджанлы, которое могло в любое время оказаться под обстрелом. После того, как в апреле 2016 года высота Ляля Тепе была взята азербайджанской армией, в селе появилась возможность для безопасного проживания.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в январе текущего года подписал распоряжение о выделении 4 млн. манатов на строительство на первом этапе 50 жилых домов, школы и необходимой инфраструктуры в селе Джоджуг Марджанлы.
Ф.Исазаде
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