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Карабахский конфликт 14.06.2017 17:25

В Джоджуг Марджанлы будет построено еще свыше 100 домов – президент Алиев

Более 100 частных домов будет построено на втором этапе восстановительных работ в селе Джоджуг Марджанлы Джебраильского района Азербайджана, заявил президент Ильхам Алиев.

«Я подписал соответствующее распоряжение о выделении средств на восстановление села в январе текущего года. Восстановление села заняло всего 2 месяца – с 22 марта по 20 мая. В результате часть села была восстановлена. Это первый этап. На последующем этапе будет построено 100 и больше домов, медпункт, а также будут приняты соответствующие меры по созданию рабочих мест»,- сказал И.Алиев в ходе ознакомления с выполненными работами в селе в среду.

По словам главы государства, распоряжение о восстановлении села он подписал после консультации с военнослужащими в ходе своего визита в Ляля Тепе в декабре 2016 года.

Он также отметил, что в ходе апрельских боестолкновений 2016 года в зоне карабахского конфликта азербайджанская армия взяла под контроль десятки тысяч гектаров территорий.

«В апреле прошлого года во время пресечения армянской провокации, от оккупации были освобождены тысячи гектаров территорий Агдеринского, Физулинского и Джебраильского района Азербайджана. А со взятием высоты Ляля Тепе проживание в Джоджуг Марджанлы стало безопасным»,- подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, в Джоджуг Марджанлы зарегистрировано 400 домашних хозяйств и 1,428 тыс. жителей. Большая часть жителей села компактно проживают в Билясуварском районе Азербайджана в поселении для беженцев и вынужденных переселенцев. На сегодняшний день 250 азербайджанских семей вынужденных переселенцев из Джоджуг Марджанлы изъявили желание вернуться в село.

Нахождение под оккупацией ВС Армении стратегической высоты Ляля Тепе делало небезопасным проживание в селе Джоджуг Марджанлы, которое могло в любое время оказаться под обстрелом. После того, как в апреле 2016 года высота Ляля Тепе была взята азербайджанской армией, в селе появилась возможность для безопасного проживания.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в январе текущего года подписал распоряжение о выделении 4 млн. манатов на строительство на первом этапе 50 жилых домов, школы и необходимой инфраструктуры в селе Джоджуг Марджанлы.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЛИЕВ, СЕЛО, ВОССТАНОВЛЕНИЕ

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]