Военные атташе, аккредитованные в Азербайджане, посетили одну из воинских частей ВС

Военные атташе и представители аппаратов военных атташе, аккредитованные в Азербайджане, посетили в среду одну из воинских частей, сообщает пресс-служба азербайджанского Минобороны.
«Военные атташе из 16 стран в количестве 21 человек ознакомились с воинской частью»,- отмечается в информации.
Визит был организован в соответствии с планом мероприятий, утвержденным министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым.
Ф.Исазаде
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