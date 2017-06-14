Военные атташе, аккредитованные в Азербайджане, посетили одну из воинских частей ВС

Военные атташе и представители аппаратов военных атташе, аккредитованные в Азербайджане, посетили в среду одну из воинских частей, сообщает пресс-служба азербайджанского Минобороны.

«Военные атташе из 16 стран в количестве 21 человек ознакомились с воинской частью»,- отмечается в информации.

Визит был организован в соответствии с планом мероприятий, утвержденным министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым.

Ф.Исазаде