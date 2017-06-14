Пресс-релиз

23 июня 2017 года в Российском информационно-культурном центре в Баку (адрес: проспект Ходжалы, 20) состоится праздничное мероприятие, посвященное Дню молодежи России.

В его рамках пройдет встреча с представителями молодежных организаций и потенциальными участниками ХIХ Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи, а также концерт молодых исполнителей.

Начало – в 12:00 часов.

Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.

Электронная почта: [email protected].

Пресс-служба Российского информационно-культурного центра в Баку