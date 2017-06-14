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14.06.2017 17:48

ПРЕСС-РЕЛИЗ

23 июня 2017 года в Российском информационно-культурном центре в Баку (адрес: проспект Ходжалы, 20) состоится праздничное мероприятие, посвященное Дню молодежи России.

В его рамках пройдет встреча с представителями молодежных организаций и потенциальными участниками ХIХ Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи, а также концерт молодых исполнителей.

Начало – в 12:00 часов.

Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.

Электронная почта: [email protected].

Пресс-служба Российского информационно-культурного центра в Баку

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]