Пресс-релиз

23 июня 2017 года в Российском информационно-культурном центре в Баку (адрес: проспект Ходжалы, 20) состоится праздничное мероприятие, посвященное Дню молодежи России.
В его рамках пройдет встреча с представителями молодежных организаций и потенциальными участниками ХIХ Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи, а также концерт молодых исполнителей.
Начало – в 12:00 часов.
Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.
Электронная почта: [email protected].
Пресс-служба Российского информационно-культурного центра в Баку
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