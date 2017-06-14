Раненому при стрельбе конгрессмену США Скалису делают операцию на бедре - СМИ

Врачи оперируют получившего ранение при стрельбе члена палаты представителей США Стива Скалиса, сообщает телеканал "Фокс-ньюс".
Как сообщалось, С.Скалис был ранен в бедро вооруженным мужчиной, открывшим огонь по игравшим в бейсбол конгрессменам неподалеку от парковки в городе Александрия в штате Вирджиния.
По последним данным, в больницы доставлены пять человек, в том числе совершивший нападение.
Присутствовавший на месте происшествия сенатор-республиканец Рэнд Пол сообщил, что слышал от 50 до 60 выстрелов. Ранее очевидцы сообщали, что инцидент продлился около 10 минут.
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