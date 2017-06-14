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Дальнее зарубежье 14.06.2017 18:45

Тиллерсон призывает Москву всерьез воспринимать претензии США по поводу вмешательства в американские выборы

Если Россия не воспримет всерьез претензию США о вмешательстве в американские президентские выборы, это станет препятствием на пути улучшения российско-американских отношений, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Я говорил об этом с русскими. Мы дали понять о нашей претензии по этому поводу", - сказал он в среду, выступая в палате представителей конгресса США и отвечая на вопрос о том, что предприняла администрация США после информации о предполагаемом вмешательстве РФ в президентские выборы в США в 2016 году.

Как отметил госсекретарь, "это будет постоянным препятствием на пути улучшения наших отношений , если они не будут ее (претензию - ИФ) учитывать".

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Тэги: США, ТИЛЛЕРСОН, РОССИЯ, ПРЕТЕНЗИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]