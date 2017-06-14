Тиллерсон призывает Москву всерьез воспринимать претензии США по поводу вмешательства в американские выборы

Если Россия не воспримет всерьез претензию США о вмешательстве в американские президентские выборы, это станет препятствием на пути улучшения российско-американских отношений, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Я говорил об этом с русскими. Мы дали понять о нашей претензии по этому поводу", - сказал он в среду, выступая в палате представителей конгресса США и отвечая на вопрос о том, что предприняла администрация США после информации о предполагаемом вмешательстве РФ в президентские выборы в США в 2016 году.

Как отметил госсекретарь, "это будет постоянным препятствием на пути улучшения наших отношений , если они не будут ее (претензию - ИФ) учитывать".