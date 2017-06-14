Министр внутренних дел ФРГ предложил наделить спецслужбы возможностью отслеживать сообщения в мессенджерах

Глава МВД Германии Томас де Мезьер предложил принять законопроект, предоставляющий возможность правоохранительным органам отслеживать обмен информации в мессенджерах, сообщает в среду немецкое издание "Цайт".
"Не может так быть, чтобы была сфера фактически свободная от отслеживания преступлений", - цитирует издание слова Т.де Мезьера, сказанные им по итогам встречи глав земельных МВД в Дрездене (земля Саксония).
По его словам, сотрудники спецслужб должны располагать возможностью выявлять соответствующую информацию в мессенджерах для предотвращения террористических атак.
Министр пояснил, что для этого потребуются специализированные программы отслеживания, с помощью которых можно будет считывать сообщения подозреваемых лиц.
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