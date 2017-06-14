Очередное нападение на винохранилище произошло во Франции

Группа из десяти человек проникла на частную территорию оптового виноторговца в департаменте Эро на юге Франции и устроила погром, вылив из бочек более 200 тыс. литров вина, сообщают в среду французские СМИ.

Инцидент произошел поздно вечером во вторник, однако известно о нем стало только сейчас.

По информации местных СМИ, неизвестные люди устроили погром и открыли краны 17 резервуаров, в которых хранилось вино.

Правоохранительные органы приступили к расследованию произошедшего.

Местные СМИ отмечают, что подобный случай уже не первый во Франции. Похожие инциденты ранее происходили в департаментах Гар, Од и Восточные Пиренеи. Участники таких погромов выступают против импорта зарубежных вин, в частности, из Испании, которые составляют конкуренцию французскому вину.