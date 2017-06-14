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Дальнее зарубежье 14.06.2017 19:20

Очередное нападение на винохранилище произошло во Франции

Группа из десяти человек проникла на частную территорию оптового виноторговца в департаменте Эро на юге Франции и устроила погром, вылив из бочек более 200 тыс. литров вина, сообщают в среду французские СМИ.

Инцидент произошел поздно вечером во вторник, однако известно о нем стало только сейчас.

По информации местных СМИ, неизвестные люди устроили погром и открыли краны 17 резервуаров, в которых хранилось вино.

Правоохранительные органы приступили к расследованию произошедшего.

Местные СМИ отмечают, что подобный случай уже не первый во Франции. Похожие инциденты ранее происходили в департаментах Гар, Од и Восточные Пиренеи. Участники таких погромов выступают против импорта зарубежных вин, в частности, из Испании, которые составляют конкуренцию французскому вину.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ФРАНЦИЯ, ВИНО, ПОГРОМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]