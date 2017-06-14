Россия виновна во вмешательстве в американские выборы, однако Вашингтон нуждается в гибкой санкционной политике, считает Тиллерсон

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил в среду на слушаниях в палате представителей, что Россия должна ответить за вмешательство в президентские выборы в Соединенных Штатах, но в то же время администрация США нуждается в гибком подходе по вопросу санкций против Москвы.
"Я согласен с мнением, которые высказывали несколько представителей обеих партий (Демократической и Республиканской - ИФ): Россию нужно привлечь к ответственности за вмешательство в (президентские - ИФ) выборы в США", - сказал госсекретарь.
"Я буду призывать конгресс дать такие гарантии: любой закон (о санкциях - ИФ) позволит президенту иметь гибкость в применении санкций, что позволит отвечать потребностям постоянно развивающейся дипломатической ситуации", - отметил он.
По словам Р.Тиллерсона, такая гибкость даст возможность надавить при необходимости, но при этом "гарантирует сохранение конструктивного диалога" с Россией.
Ранее председатель сенатского комитета по иностранным делам республиканец Боб Коркер сообщил журналистам, что сенаторы от Республиканской и Демократической партий согласовали вопрос об ужесточении санкций против России.
Россия обвиняется в нарушении прав человека, поставках оружия сирийскому режиму Башара Асада и вмешательстве в предвыборную президентскую кампанию в США. Санкции в случае их принятия могут коснуться горнодобывающей, металлургической отраслей российской экономики, а также проектов в сфере железнодорожного транспорта и судостроения.
В то же время в интервью телеканалу Си-Би-Эс сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что Сенат в ближайшее время может принять этот законопроект об ужесточении санкций.
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