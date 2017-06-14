Агентство Moodys понизило долгосрочные депозитные рейтинги четырех азербайджанских банков

Международное рейтинговое агентство Moodys Investors Service понизило базовую оценку кредитоспособности и долгосрочные депозитные рейтинги четырех азербайджанских банков, говорится в сообщении агентства.

Агентство понизило долгосрочные депозитные рейтинги в местной и иностранной валюте Xalq Bank до B3 с B2, Bank Respublika – до B3 с B2, Bank of Baku – до Caa1 с B3, VTB Bank (Azerbaijan) – до B3 с B2. Moodys также понизило базовую оценку кредитоспособности Xalq Bank до caa1 с b3, Bank Respublika – до b3 с b2, Bank of Baku – до caa1 с b3, VTB Bank (Azerbaijan) – до caa3 с caa1.

Moodys сохранило негативный прогноз по рейтингам этих банков.

«Рейтинговые действия отражают ухудшение финансовых основ азербайджанских банков на фоне длительных неблагоприятных условий работы и негативное влияние девальвации маната, в частности, значительное ухудшение качества активов, чистые убытки из-за повышенных кредитных издержек и убытков от курсовой разницы и т.д. Условия для кредитования ограничены очень высоким уровнем долларизации, отсутствием ликвидности в местной валюте, изменчивой клиентской депозитной базой и ограниченным и дорогостоящим доступом к рынкам капитала», - говорится в сообщении агентства.

Moodys ожидает, что давление на банки Азербайджана будет сохраняться, учитывая перспективы кредитования и чистые убытки, высокую нагрузку на резервы и более жесткое регулирование, требующее дополнительной капитализации, а также высокую долларизацию.

Xalq Bank лицензию на банковскую деятельность получил 30 декабря 2004 года и входит в пятерку ведущих банков Азербайджана по объему активов. Акционерами банка являются три юридических лица

Bank Respublika создан 17 февраля 1992 года и входит в десятку ведущих банков Азербайджана. В числе акционеров банка представлены крупнейшие финансовые институты Германии Инвестиционная Корпорация DEG, член банковской группы KfW, и SIDT, член финансовой группы Sparkassen-Finanzgruppe. В целом, 84% акций банка принадлежит предпринимателю Натигу Гулиеву и членам его семьи.

Bank of Baku был создан в 1994 году и входит в десятку ведущих банков Азербайджана.

В ноябре 2008 года Центральный банк Азербайджана одобрил сделку по приобретению российским Внешторгбанком (ВТБ) 51% акций азербайджанского AF-Bank. В структуре акционеров банка 51% акций принадлежат ПАО Банк ВТБ, 48,99% - группе компаний AtaHolding, 0,01% - физическому лицу.

А.Ахундов