Трамп констатировал смерть покушавшегося на конгрессмена в Александрии

Человек, открывший огонь в Александрии, погиб от полученных ранений, заявил президент США Дональд Трамп.
"Нападавший мертв в результате ранений", - сказал он в заявлении, которое сделал в среду в связи с инцидентом в Александрии.
Как отметил президент, "как всем известно, сегодня после 7 утра вооруженный человек открыл огонь по членам конгресса и их сотрудникам, когда они тренировались в связи с предстоящей завтра благотворительной игрой в бейсбол".
Д.Трамп сообщил, что правоохранительные органы продолжают расследовать преступление.
Как отметил президент, конгрессмен Стив Скализ, который был ранен в результате нападения, "сейчас в стабильном состоянии в больнице вместе с двумя очень смелыми офицерами полиции Капитолия".
"Как минимум, еще два человека тоже были ранены", - сказал Д.Трамп.
"Много жизней могло было быть потеряно, если бы не героические действия двух офицеров полиции Капитолия", - подчеркнул президент США.
"Мелания и я благодарны за проявленный героизм и молимся о быстром восстановлении всех пострадавших", - отметил Д.Трамп.
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