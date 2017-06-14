Глава министерства обороны Великобритании Майкл Фэллон в среду высоко оценил вклад британских и румынских пилотов в дело зашиты региона Черного моря от "российской агрессии", приводит слова министра агентство "Ассошиэйтед Пресс" (АП).

Выступая на авиабазе имени Михаила Когэлничану, министр поблагодарил военных за "превосходные умения" и "неустанную работу по защите небес Черного моря против постоянной угрозы российской агрессии".

АП напоминает, что на этой авиабазе в восточной части Румынии, в частности, дислоцированы пилоты и техники Королевских военно-воздушных сил Великобритании и истребители типа "Еврофайтер Тайфун".

Кроме этого, М.Фэллон вновь подтвердил поддержку Великобританией НАТО, несмотря на процесс выхода Великобритании из состава ЕС. По словам министра, участие британских военнослужащих в учениях НАТО четко показывают приверженность Лондона безопасности Европы и роль "по-настоящему глобальной Великобритании" в отстаивании основных свобод.