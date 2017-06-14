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Дальнее зарубежье 14.06.2017 20:23

Глава минобороны Британии заявил, что британские и румынские пилоты защищают Черное море от "угрозы российской агрессии"

Глава министерства обороны Великобритании Майкл Фэллон в среду высоко оценил вклад британских и румынских пилотов в дело зашиты региона Черного моря от "российской агрессии", приводит слова министра агентство "Ассошиэйтед Пресс" (АП).

Выступая на авиабазе имени Михаила Когэлничану, министр поблагодарил военных за "превосходные умения" и "неустанную работу по защите небес Черного моря против постоянной угрозы российской агрессии".

АП напоминает, что на этой авиабазе в восточной части Румынии, в частности, дислоцированы пилоты и техники Королевских военно-воздушных сил Великобритании и истребители типа "Еврофайтер Тайфун".

Кроме этого, М.Фэллон вновь подтвердил поддержку Великобританией НАТО, несмотря на процесс выхода Великобритании из состава ЕС. По словам министра, участие британских военнослужащих в учениях НАТО четко показывают приверженность Лондона безопасности Европы и роль "по-настоящему глобальной Великобритании" в отстаивании основных свобод.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, РУМЫНИЯ, РОССИЯ, СДЕРЖИВАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]