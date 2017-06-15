Создание в США противоракетной системы подстегивает гонку вооружений - Путин

Совершенствование противоракетной системы США подстегивает гонку вооружений. Такое мнение выразил президент РФ Владимир Путин в интервью американскому кинорежиссеру Оливеру Стоуну в фильме, третья часть которого была показана в среду на телеканале Showtime.

"США активно совершенствуют и обсуждают противоракетные системы. Есть ли основания полагать, что у них наметился своего рода технологический прорыв, своего рода преимущество первого удара?", - спросил О.Стоун российского лидера.

В.Путин ответил, что "пока нет, но это возможно" и что Россия "должна это учитывать".

По мнению президента, Соединенные Штаты делают это "именно с целью создать такой зонтик для себя". "Это подстегивает гонку вооружений, это очевидный факт, возникают дополнительные подозрения взаимные", - отметил он.