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Дальнее зарубежье 15.06.2017 08:44

Создание в США противоракетной системы подстегивает гонку вооружений - Путин

Совершенствование противоракетной системы США подстегивает гонку вооружений. Такое мнение выразил президент РФ Владимир Путин в интервью американскому кинорежиссеру Оливеру Стоуну в фильме, третья часть которого была показана в среду на телеканале Showtime.

"США активно совершенствуют и обсуждают противоракетные системы. Есть ли основания полагать, что у них наметился своего рода технологический прорыв, своего рода преимущество первого удара?", - спросил О.Стоун российского лидера.

В.Путин ответил, что "пока нет, но это возможно" и что Россия "должна это учитывать".

По мнению президента, Соединенные Штаты делают это "именно с целью создать такой зонтик для себя". "Это подстегивает гонку вооружений, это очевидный факт, возникают дополнительные подозрения взаимные", - отметил он.

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Тэги: ПУТИН, США, ВООРУЖЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]