Премьер Эстонии отправляется с визитом в Германию и Францию, встретится с Меркель и Макроном

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас (Juri Ratas) начнет в четверг двухдневный рабочий визит в Берлин и Париж, где встретится с канцлером ФРГ Ангелой Меркель (Angela Merkel) и президентом Франции Эмманюэлем Макроном (Emmanuel Macron).
"Ознакомлю с приоритетами во время председательства Эстонии и, наверное, обсудим главные вызовы для Европы, трансатлантические отношения, а также, например, сотрудничество в области безопасности и обороны с обоими государствами", - отметил Ю.Ратас, слова которого приводит пресс-служба правительства Эстонии.
Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе, визит состоится в связи с началом в июле срока председательства Эстонии в Совете Европейского союза.
В четверг Ю.Ратас встретится с А. Меркель, после чего состоится совместная пресс-конференция. Затем он отправится в Париж.
В Париже его сопровождает бизнес-делегация из девяти человек. В пятницу утром состоится встреча с представителями бизнес-сообщества Франции, после чего встреча с президентом Э.Макроном. Затем Ю.Ратас и Э.Макрон выступят с заявлением для прессы.
Визит премьер-министра завершится пятницу.
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