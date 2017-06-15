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Дальнее зарубежье 15.06.2017 10:01

Премьер Эстонии отправляется с визитом в Германию и Францию, встретится с Меркель и Макроном

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас (Juri Ratas) начнет в четверг двухдневный рабочий визит в Берлин и Париж, где встретится с канцлером ФРГ Ангелой Меркель (Angela Merkel) и президентом Франции Эмманюэлем Макроном (Emmanuel Macron).

"Ознакомлю с приоритетами во время председательства Эстонии и, наверное, обсудим главные вызовы для Европы, трансатлантические отношения, а также, например, сотрудничество в области безопасности и обороны с обоими государствами", - отметил Ю.Ратас, слова которого приводит пресс-служба правительства Эстонии.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе, визит состоится в связи с началом в июле срока председательства Эстонии в Совете Европейского союза.

В четверг Ю.Ратас встретится с А. Меркель, после чего состоится совместная пресс-конференция. Затем он отправится в Париж.

В Париже его сопровождает бизнес-делегация из девяти человек. В пятницу утром состоится встреча с представителями бизнес-сообщества Франции, после чего встреча с президентом Э.Макроном. Затем Ю.Ратас и Э.Макрон выступят с заявлением для прессы.

Визит премьер-министра завершится пятницу.

Эстония возглавит Совет ЕС с 1 июля по 31 декабря 2017 года.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, ПРЕМЬЕР, ГЕРМАНИЯ, ФРАНЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]