Цены на нефть стабильны после резкого падения накануне, Brent чуть выше $47 за баррель

Цены на нефть стабилизировались в четверг после падения до минимальных уровней с ноября по итогам предыдущей сессии, однако опасения избытка нефти на мировом рынке продолжают оказывать давление на рынок, пишет MarketWatch.
Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 поднялась на $0,05 (0,11%) - до $47,05 за баррель. К закрытию рынка в среду фьючерсы упали в цене на $1,72 (3,53%) - до $47 за баррель.
Цена фьючерса на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,02 (0,04%) - до $44,71 за баррель. Контракт подешевел на $1,73 (3,72%) - до $44,73 за баррель по итогам предыдущей сессии.
Падению цен на нефть в среду способствовали данные Минэнерго США, указавшие на менее существенное, чем ожидалось, снижение запасов нефти в стране. Кроме того, увеличились запасы бензина, что стало сюрпризом для экспертов, ожидавших повышения спроса на бензин в разгар автомобильного сезона.
Согласно данным Минэнерго, запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 1,66 млн баррелей. Эксперты Citi Futures прогнозировали уменьшение запасов на 2-3 млн баррелей.
Запасы бензина в США выросли за прошлую неделю на 2,1 млн баррелей - до максимального уровня почти за три месяца, дистиллятов - на 328 тыс. баррелей.
Добыча нефти в США увеличилась за неделю на 12 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 9,33 млн баррелей в сутки.
Согласно оценкам Международного энергетического агентства, опубликованным в среду, добыча нефти за пределами ОПЕК, главным образом в США, вырастет в 2018 году на 1,5 млн баррелей в сутки (б/с), тогда как глобальный спрос на нефть повысится лишь на 1,4 млн б/с.
"Для меня это самый серьезный тревожный звонок. Я не вижу сигналов того, что американские производители сланцевой нефти сокращают добычу, даже несмотря на возобновившееся падение цен на нефть", - говорит экономист National Australia Bank Фин Зибель.
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