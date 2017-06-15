Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7023 EUR   1.9092 RUR   0.0299 GBR   2.1701 TRY   0.4836

Цена на нефть

    $/bbl WTI   46.08 Brent   48.29

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 19° 28° Завтра 18° 27° 17 Июн 16° 22° 18 Июн 18° 24°

15.06.2017 09:42

ADIF на аукционе рассчитывает продать 2 здания Atrabank, стартовая цена – свыше 3,3 млн манатов

Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) планирует посредством аукциона продать два здания, имеющихся на балансе ОАО «Atrabank», находящегося в ликвидации, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в фонде.

В частности, ADİF намерен продать 4-этажное административное здание Atrabank общей площадью 1157,7 кв.м. по адресу проспект Академика Зии Буньядова, дом 48E (Наримановский район Баку). Стартовая цена – 2 млн 363,25 тыс. манатов.

Кроме этого, фонд посредством аукциона планирует продать нежилое помещение общей площадью 436,2 кв. м. по проспекту Гара Гараева 94c (Низаминский район Баку). Стартовая цена – 1 млн 10,19 тыс. манатов.

Как сообщалось ранее, ADİF планирует выставить на продажу все имущество Atrabank, рыночная стоимость которого оценивается в 14 млн манатов, а балансовая стоимость составляет 37 млн манатов. По мере продажи имущества будут удовлетворяться требования кредиторов.

Atrabank задолжал Центральному банку Азербайджана 22 млн манатов, общие же обязательства банка составляют 89 млн манатов.

Центробанк Азербайджана 27 января 2016 года аннулировал лицензию AtraBank. Причиной такого решения стало то, что банк не выполнил требования к минимальному совокупному капиталу (50 млн манатов – ИФ-Аз), не мог выполнять обязательства перед кредиторами, не проводил деятельность в надежном и пруденциальном порядке.

ОАО "AtraBank" действовало с 1992 года.

ADIF создан в рамках указа президента страны от 9 февраля «Об утверждении и введении в действие закона «О страховании вкладов», принятого 29 декабря 2006 года. Основная цель фонда – гарантировать возврат банковских накоплений вкладчикам в случае банкротства банка и ликвидации его лицензии на прием депозитов.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ADIF, БАНК, ИМУЩЕСТВО


Похожие новости


ADIF определен ликвидатором United Credit Bank ADIF начнет 19 апреля выплату компенсаций вкладчикам United Credit Bank ADIF привлек KPMG для оценки активов Bank Standard ADIF 11 октября начнет выплату компенсаций по застрахованным вкладам в Bank Standard Bank Standard исключен из числа членов ADIF ADIF в течение недели определит сроки выплаты компенсаций вкладчикам Кавказского Банка Развития и AtraBank

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]