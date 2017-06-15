ADIF на аукционе рассчитывает продать 2 здания Atrabank, стартовая цена – свыше 3,3 млн манатов

Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) планирует посредством аукциона продать два здания, имеющихся на балансе ОАО «Atrabank», находящегося в ликвидации, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в фонде.

В частности, ADİF намерен продать 4-этажное административное здание Atrabank общей площадью 1157,7 кв.м. по адресу проспект Академика Зии Буньядова, дом 48E (Наримановский район Баку). Стартовая цена – 2 млн 363,25 тыс. манатов.

Кроме этого, фонд посредством аукциона планирует продать нежилое помещение общей площадью 436,2 кв. м. по проспекту Гара Гараева 94c (Низаминский район Баку). Стартовая цена – 1 млн 10,19 тыс. манатов.

Как сообщалось ранее, ADİF планирует выставить на продажу все имущество Atrabank, рыночная стоимость которого оценивается в 14 млн манатов, а балансовая стоимость составляет 37 млн манатов. По мере продажи имущества будут удовлетворяться требования кредиторов.

Atrabank задолжал Центральному банку Азербайджана 22 млн манатов, общие же обязательства банка составляют 89 млн манатов.

Центробанк Азербайджана 27 января 2016 года аннулировал лицензию AtraBank. Причиной такого решения стало то, что банк не выполнил требования к минимальному совокупному капиталу (50 млн манатов – ИФ-Аз), не мог выполнять обязательства перед кредиторами, не проводил деятельность в надежном и пруденциальном порядке.

ОАО "AtraBank" действовало с 1992 года.

ADIF создан в рамках указа президента страны от 9 февраля «Об утверждении и введении в действие закона «О страховании вкладов», принятого 29 декабря 2006 года. Основная цель фонда – гарантировать возврат банковских накоплений вкладчикам в случае банкротства банка и ликвидации его лицензии на прием депозитов.

А.Азизов