Акционеры Бакинской ФБ одобрили выход из FEAS

Акционеры Бакинской фондовой биржи (БФБ) одобрили ее выход из Евразийской Федерации фондовых бирж (FEAS), отмечается в сообщении биржи.

Решение о выходе из FEAS принято на годовом общем собрании акционеров БФБ, которое состоялось 14 июня.

«БФБ является членом FEAS с 2001 года. Однако, тенденции, которые наблюдаются в этой организации в последнее время, существенно ограничивают ее перспективы, устойчивость и стратегическую важность. Кроме БФБ еще 6 членов FEAS приняли решение о выходе из нее», - отмечается в сообщении.

Кроме этого, акционеры утвердили Вугара Намазова, который исполнял обязанности врио председателя правления биржи, председателем правления БФБ.

Акционеры также одобрили финотчетность БФБ за 2016 год.

БФБ создана в феврале 2000 года. Ее акционерами являются порядка 20 организаций.

А.Азизов