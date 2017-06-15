Акционеры Бакинской ФБ одобрили выход из FEAS

Акционеры Бакинской фондовой биржи (БФБ) одобрили ее выход из Евразийской Федерации фондовых бирж (FEAS), отмечается в сообщении биржи.
Решение о выходе из FEAS принято на годовом общем собрании акционеров БФБ, которое состоялось 14 июня.
«БФБ является членом FEAS с 2001 года. Однако, тенденции, которые наблюдаются в этой организации в последнее время, существенно ограничивают ее перспективы, устойчивость и стратегическую важность. Кроме БФБ еще 6 членов FEAS приняли решение о выходе из нее», - отмечается в сообщении.
Кроме этого, акционеры утвердили Вугара Намазова, который исполнял обязанности врио председателя правления биржи, председателем правления БФБ.
Акционеры также одобрили финотчетность БФБ за 2016 год.
БФБ создана в феврале 2000 года. Ее акционерами являются порядка 20 организаций.
А.Азизов
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