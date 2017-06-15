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Финансы 15.06.2017 09:56

Акционеры Бакинской ФБ одобрили выход из FEAS

Акционеры Бакинской фондовой биржи (БФБ) одобрили ее выход из Евразийской Федерации фондовых бирж (FEAS), отмечается в сообщении биржи.

Решение о выходе из FEAS принято на годовом общем собрании акционеров БФБ, которое состоялось 14 июня.

«БФБ является членом FEAS с 2001 года. Однако, тенденции, которые наблюдаются в этой организации в последнее время, существенно ограничивают ее перспективы, устойчивость и стратегическую важность. Кроме БФБ еще 6 членов FEAS приняли решение о выходе из нее», - отмечается в сообщении.

Кроме этого, акционеры утвердили Вугара Намазова, который исполнял обязанности врио председателя правления биржи, председателем правления БФБ.

Акционеры также одобрили финотчетность БФБ за 2016 год.

БФБ создана в феврале 2000 года. Ее акционерами являются порядка 20 организаций.

А.Азизов

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Тэги: БФБ, АКЦИОНЕРЫ, ЗАСЕДАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]