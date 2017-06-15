Азербайджан в январе-апреле увеличил ненефтяной экспорт на 20,5%

Ненефтяной экспорт Азербайджана за январь-апрель 2017 года составил $408,2 млн, что в реальном выражении на 20,5% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

«За январь-апрель 2017 года экспорт товаров из Азербайджана составил $4 млрд 835,8 млн и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 6,8%. При этом ненефтяной экспорт составил $408,2 млн, в фактических ценах рост составил 22,6%, в реальном выражении – 20,5%», - отметили в Госкомстате.

В целом, за отчетный период удельный вес ненефтяного экспорта составил 8,4%.

По данным статистики, в отчетном периоде экспорт фруктов вырос на 62,3%, овощей – на 74,6%, чая – на 22,1%, табака – на 49,5%, фруктовых соков – на 49%, винной продукции – на 15%, фруктовых и овощных консервов – на 14%.

В тоже время экспорт картофеля в январе-апреле сократился на 27,9%, сахара – на 2,1%, растительных масел – на 2,5%, полуфабрикатов из черных металлов – на 67%.

В 2016 году объем ненефтяного экспорта Азербайджана сократился на 16,4% - до $1 млрд 237,1 млн.

А.Азизов