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Бизнес и законодательство 15.06.2017 10:21

Азербайджан в январе-апреле увеличил ненефтяной экспорт на 20,5%

Ненефтяной экспорт Азербайджана за январь-апрель 2017 года составил $408,2 млн, что в реальном выражении на 20,5% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

«За январь-апрель 2017 года экспорт товаров из Азербайджана составил $4 млрд 835,8 млн и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 6,8%. При этом ненефтяной экспорт составил $408,2 млн, в фактических ценах рост составил 22,6%, в реальном выражении – 20,5%», - отметили в Госкомстате.

В целом, за отчетный период удельный вес ненефтяного экспорта составил 8,4%.

По данным статистики, в отчетном периоде экспорт фруктов вырос на 62,3%, овощей – на 74,6%, чая – на 22,1%, табака – на 49,5%, фруктовых соков – на 49%, винной продукции – на 15%, фруктовых и овощных консервов – на 14%.

В тоже время экспорт картофеля в январе-апреле сократился на 27,9%, сахара – на 2,1%, растительных масел – на 2,5%, полуфабрикатов из черных металлов – на 67%.

В 2016 году объем ненефтяного экспорта Азербайджана сократился на 16,4% - до $1 млрд 237,1 млн.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЭКСПОРТ, НЕНЕФТЯНОЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]