ИГ заявило о захвате пещер Тора-Бора в Афганистане, в которых в свое время укрывался бен Ладен

Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) объявили о захвате территорий, на которых находится пещерный комплекс Тора-Бора в Афганистане, сообщает в среду агентство "Ассошиэйтед пресс".

О том, что ИГ взяло под контроль пещерный комплекс и несколько населённых пунктов вокруг него, боевики объявили в аудиозаписи. Также они сообщили, что водрузили черный флаг группировки в этом районе.

Представитель движения "Талибан" опроверг эту информацию, заявив, что талибы выбили боевиков ИГ из тех районов близ пещерного комплекса. По его словам, в ходе столкновений в этом районе ликвидированы более 30 боевиков ИГ.

Как отмечает АП, именно в Тора-Боре в 2001 году укрывался Усама бен Ладен и боевики "Аль-Каиды". В дальнейшем У. бен Ладен бежал в Пакистан, где и был впоследствии уничтожен.