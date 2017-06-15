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Дальнее зарубежье 15.06.2017 13:50

ИГ заявило о захвате пещер Тора-Бора в Афганистане, в которых в свое время укрывался бен Ладен

Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) объявили о захвате территорий, на которых находится пещерный комплекс Тора-Бора в Афганистане, сообщает в среду агентство "Ассошиэйтед пресс".

О том, что ИГ взяло под контроль пещерный комплекс и несколько населённых пунктов вокруг него, боевики объявили в аудиозаписи. Также они сообщили, что водрузили черный флаг группировки в этом районе.

Представитель движения "Талибан" опроверг эту информацию, заявив, что талибы выбили боевиков ИГ из тех районов близ пещерного комплекса. По его словам, в ходе столкновений в этом районе ликвидированы более 30 боевиков ИГ.

Как отмечает АП, именно в Тора-Боре в 2001 году укрывался Усама бен Ладен и боевики "Аль-Каиды". В дальнейшем У. бен Ладен бежал в Пакистан, где и был впоследствии уничтожен.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ТЕРРОРИСТЫ, ПЕЩЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]