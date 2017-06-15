ИГ заявило о захвате пещер Тора-Бора в Афганистане, в которых в свое время укрывался бен Ладен

Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) объявили о захвате территорий, на которых находится пещерный комплекс Тора-Бора в Афганистане, сообщает в среду агентство "Ассошиэйтед пресс".
О том, что ИГ взяло под контроль пещерный комплекс и несколько населённых пунктов вокруг него, боевики объявили в аудиозаписи. Также они сообщили, что водрузили черный флаг группировки в этом районе.
Представитель движения "Талибан" опроверг эту информацию, заявив, что талибы выбили боевиков ИГ из тех районов близ пещерного комплекса. По его словам, в ходе столкновений в этом районе ликвидированы более 30 боевиков ИГ.
Как отмечает АП, именно в Тора-Боре в 2001 году укрывался Усама бен Ладен и боевики "Аль-Каиды". В дальнейшем У. бен Ладен бежал в Пакистан, где и был впоследствии уничтожен.
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