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Дальнее зарубежье 15.06.2017 13:37

Парламент Литвы признал угрозой нацбезопасности строящуюся в Белоруссии АЭС

Литовский парламент в четверг постановил, что строящаяся в Островецком районе Белоруссии атомная электростанция (БелАЭС) является небезопасной, представляющей угрозу национальной безопасности Литвы, её окружающей среде и общественному здоровью.

За принятие такого закона проголосовали 104 депутата, передает агентство BNS. Литовский парламент включает 141 депутата.

Глава парламентского Комитета национальной безопасности и обороны (КНБО) Витаутас Бакас заявил о высокой значимости принятого закона. "Как в средней, так и долгосрочной перспективе он будет иметь большое значение для безопасности людей, качества их жизни и прогресса государства", - подчеркнул В.Бакас.

По его словам, Белоруссия, сооружая небезопасную электростанцию, нарушает три международные конвенции, проект является непрозрачным.

20 апреля сейм Литвы принял закон, которым планируется ограничить импорт электроэнергии из Белоруссии и России.

7 мая кабинет министров Литвы решил, что строящаяся примерно в 50 километрах от Вильнюса Белорусская АЭС представляет угрозу национальной безопасности Литвы.

"Интересы национальной безопасности и людей - самые важные. Позиция Литвы по поводу БелАЭС четкая и принципиальная - строительство БелАЭС не может продолжаться. С самого начала это строительство сопровождается серьезными нарушениями и инцидентами, не соблюдались и до сих пор не соблюдаются ни требования ядерной безопасности, ни международные природоохранные требования", - заявил премьер Саулюс Сквярнялис, слова которого приводились в пресс-релизе правительства.

По мнению правительства Литвы, БелАЭС нарушает национальные интересы и интересы безопасности по всем установленным в законе критериям: географическое положение и пригодность выбранной стройплощадки, технологические особенности, обеспечение ядерной безопасности, соблюдение международных требований безопасности и природоохраны, межгосударственное сотрудничество.

Российская корпорация "Росатом" строит БелАЭС примерно в 50 км от Вильнюса. Литовское правительство говорит, что работы ведутся с нарушениями стандартов безопасности и природоохраны. Минск эти претензии отрицает.

Литва требует, чтобы Белоруссия провела все необходимые сейсмологические, геологические, гидрологические исследования стройплощадки БелАЭС, выполнила процедуры проверки площадки в соответствии с предусмотренными стандартами, а также просит о проведении SEED-миссии МАГАТЭ в полном объеме и стресс-тестов по методологии Евросоюза.

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Тэги: ЛИТВА, БЕЛОРУССИЯ, АЭС, СЕЙМ


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