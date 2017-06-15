Глава ЦИК Киргизии заявила о готовности провести прозрачные президентские выборы

Центральная избирательная комиссия Киргизии готова провести честные и прозрачные выборы президента республики, призывает кандидатов в рамках закона бороться за избирателей, заявила в четверг в Бишкеке глава ЦИК республики Нуржан Шайлдабекова.
"В Киргизии созданы все условия для того, чтобы провести выборы на высоком уровне, ЦИК дает гарантию, что все нормы законодательства будут соблюдены", - заявила Н. Шайлдабекова на пресс-конференции.
Она сказала, что ЦИК обеспечит равные условия участия для всех кандидатов в президенты, честность и прозрачность выборов.
Глава ЦИК назвала предстоящий выборы "историческими, так как в Киргизии наконец-то удалось достичь того, что судьбу выборов решает народ".
Кроме того, Н.Шайлдабекова призвала будущих кандидатов в президенты "направить все усилия на то, чтобы завоевать избирателей, а ЦИК обеспечить то, что они получат достоверные результаты голосования и итоги выборов".
Выборы президента Киргизии назначены на 15 октября, второй раз они будут проводиться с использованием биометрической идентификации граждан и автоматизированной системы голосования и подсчета голосов.
Выдвижение претендентов на пост главы государства официально началось в четверг и завершится к 1 сентября, после чего начнется регистрация кандидатов, на которую по закону отводится 10 дней.
Президент в Киргизии избирается на один шестилетний срок. Полномочия президента Алмазбека Атамбаева истекают 1 декабря 2017 года.
Несмотря на то, что дата выборов была объявлена парламентов 14 июня, тем не менее, уже в начале текущего года о намерении баллотироваться заявили два бывших премьер-министра Темир Сариев и Омурбек Бабанов, который в настоящий момент возглавляет оппозиционную парламентскую фракцию "Республика - Ата-Журт", побороться за пост президента намерен лидер оппозиционной парламентской фракции "Онугуу - Прогресс" Бакыт Торобаев. Политсовет пропрезидентской Социал-демократической партии заявил, что выдвигает на пост главы государства премьер-министра Сооронбая Жээнбекова.
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