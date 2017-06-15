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Транспорт и связь 15.06.2017 14:15

ЕС вводит новые правила цифровой регистрации пассажиров судов

Евросоюз вводит новые правила цифровой регистрации пассажиров морских судов, позволяющие ускорить и облегчить поисково-спасательные работы в случае кораблекрушения.

"Цель состоит в том, чтобы точное число пассажиров и другая информация были немедленно в распоряжении поисково-спасательных служб в случае аварии, - говорится в коммюнике Совета ЕС. - До сих пор ценные минуты могут быть потеряны, поскольку данные о людях на борту хранятся у судоходной компании и поисково-спасательный центр должен выйти на ее контактное лицо для получения этой информации. В цифровой форме данные будут доступны непосредственно".

В четверг правительство председательствующей в ЕС Мальты достигло неофициального соглашения с Европарламентом о принятии этих новых правил. В ближайшие недели проект директивы должен быть одобрен правительствами стран союза, и с момента ее вступления в силу этим странам будет дано два года, чтобы включить новшества в свое национальное законодательство.

Помимо имени, фамилии, даты рождения, пола и (если этого пожелает пассажир) необходимости специальной помощи в чрезвычайной ситуации, регистрационные данные будут теперь включать и гражданство, чтобы власти могли связаться с родственниками и посольствами, сказал журналистам министр транспорта, инфраструктуры и капитальных проектов Мальты Ян Борг.

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Тэги: ЕС, СУДА, РЕГИСТРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]