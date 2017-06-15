Рецессия в РФ преодолена, экономика вошла в период роста - Путин

Рецессия в России преодолена, экономика вошла в период роста, заявил президент Владимир Путин в ходе "прямой линии" в четверг.
"Вы начали, по сути, с центрального вопроса: закончился ли экономический кризис? И очень хочется ответить положительно, естественно, очень хочется послать такой позитивный сигнал в общество", - сказал он.
"Но при этом всегда думаешь о том, а вдруг что-то случится, где-то сбой произойдет и так далее", - продолжил президент.
Он подчеркнул, что, делая выводы подобного рода, необходимо основываться на объективных данных.
"О чем говорят объективные данные? Они говорят о том, что рецессия в российской экономике преодолена, и мы перешли к периоду роста", - заявил В.Путин.
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