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СНГ 15.06.2017 13:35

Рецессия в РФ преодолена, экономика вошла в период роста - Путин

Рецессия в России преодолена, экономика вошла в период роста, заявил президент Владимир Путин в ходе "прямой линии" в четверг.

"Вы начали, по сути, с центрального вопроса: закончился ли экономический кризис? И очень хочется ответить положительно, естественно, очень хочется послать такой позитивный сигнал в общество", - сказал он.

"Но при этом всегда думаешь о том, а вдруг что-то случится, где-то сбой произойдет и так далее", - продолжил президент.

Он подчеркнул, что, делая выводы подобного рода, необходимо основываться на объективных данных.

"О чем говорят объективные данные? Они говорят о том, что рецессия в российской экономике преодолена, и мы перешли к периоду роста", - заявил В.Путин.

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Тэги: РОССИЯ, ЭКОНОМИКА, РЕЦЕССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]