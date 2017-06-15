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СНГ 15.06.2017 13:45

Новые санкции против РФ - следствие внутриполитической борьбы в США, возникли на голом месте, заявляет Путин

Новые антироссийские санкции возникли на "голом месте" и являются следствием внутриполитической борьбы в США, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Сейчас мы знаем, что в сенате США опять возник законопроект по поводу ужесточения этих санкций, кстати, говоря, почему? Ведь ничего такого экстраординарного не происходит. В связи с чем на голом месте опять начали говорить об этих санкциях?" - заявил он в ходе "Прямой линии" в четверг.

"Это, конечно, и свидетельство продолжающейся внутриполитической борьбы в Штатах", - продолжил глава российского государства.

Вместе с тем, В.Путин заметил, что Россия всегда была под санкциями с того момента, когда она начала вставать на ноги, и другие страны почувствовали в РФ серьезного конкурента.

"Так что не было бы Крыма, не было бы других проблем, придумали бы еще что-нибудь еще для сдерживания России. Так эта политика всегда подавалась - сдерживание России", - сказал президент.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ЗАПАД, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]