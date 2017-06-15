Новые санкции против РФ - следствие внутриполитической борьбы в США, возникли на голом месте, заявляет Путин

Новые антироссийские санкции возникли на "голом месте" и являются следствием внутриполитической борьбы в США, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Сейчас мы знаем, что в сенате США опять возник законопроект по поводу ужесточения этих санкций, кстати, говоря, почему? Ведь ничего такого экстраординарного не происходит. В связи с чем на голом месте опять начали говорить об этих санкциях?" - заявил он в ходе "Прямой линии" в четверг.

"Это, конечно, и свидетельство продолжающейся внутриполитической борьбы в Штатах", - продолжил глава российского государства.

Вместе с тем, В.Путин заметил, что Россия всегда была под санкциями с того момента, когда она начала вставать на ноги, и другие страны почувствовали в РФ серьезного конкурента.

"Так что не было бы Крыма, не было бы других проблем, придумали бы еще что-нибудь еще для сдерживания России. Так эта политика всегда подавалась - сдерживание России", - сказал президент.